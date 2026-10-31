Польша снова взорвалась: к чему приведет борьба Туска и Навроцкого за конституционный суд

Реклама

В Польше разгорелся настоящий конституционный кризис. В пятницу вечером, 30 октября, президент Кароль Навроцкий прервал свой визит в Сенегал и срочно вернулся в страну из-за смены главы конституционного трибунала (КБ).

Около 18:00 на сайте суда появилось сообщение, что главу Богдана Свенчковского и вице-главу Бартоломея Соханского отстранили от должностей, а судья Анна Корвин-Петровская, имея самый большой стаж, возглавила КБ. При этом на странице суда у Х появилось сообщение о «незаконном захвате вебсайта КБ» и попытке «государственного переворота».

Реклама

Ситуация на первый взгляд касается кадровых ротаций, которые не должны были привести к политическому взрыву и силовому противостоянию. Осенью 2027 года в Польше будут парламентские выборы, поэтому страна и так находится в перманентном политическом кризисе из-за противостояния между правительством и президентом. За Навроцким стоит лидер партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, который в четверг, 29 октября, заявил, что Польше нужно начать переговоры о выходе из ЕС.

Реклама

Но сразу после объявления о смене руководства возле КБ собрались протестующие, пытавшиеся силой прорваться в здание. Один из мужчин, представившись слесарем, перерезал болгаркой цепь, и затем толпа выломала ворота. Некоторые просто перелезали через забор, бросая стулья и бутылки в полицейских. Уже после полуночи в КБ прибыл Навроцкий, который тоже силой попытался попасть в здание, с разгона наткнувшись на судью Анну Корвин-Петровскую.

Уже к утру субботы, 31 октября, Навроцкий созвал срочные парламентские консультации из-за «нарушения конституционного строя». Но противостояние вокруг КБ продолжается еще с 2015 года. Кто виноват в очередном обострении ситуации, и к чему это может привести? Читайте в материале ТСН.ua.

Двоевластие в КБ: почему разразился конституционный кризис

В начале 2026 КБ имел только 9 из 15 судей, что создавало проблемы для полноценной работы. В марте Сейм выбрал 6 новых судей, чтобы заполнить вакансии. Однако Навроцкий принял присягу только у двоих — Магдалены Бентковской и Дариуша Шостка — подвергая сомнению процедуру избрания других четырех. Параллельно Навроцкий отмечает, что по закону необходимый минимум — это 11 судей — для рассмотрения дел КБ должен.

Четверо судей, которых Навроцкий не пригласил к присяге, приняли ее в Сейме. Президентская администрация не считает это законной процедурой, а Богдан Свенчковский отказывался допустить их на рассмотрение дел. Однако в середине октября Венецианская комиссия пришла к выводу, что при определенных условиях судьи могут принять присягу без физического присутствия президента.

Реклама

Поэтому приходящая к власти правительственная коалиция, обещая провести судебную реформу, взялась, по словам Туска, за «восстановление верховенства права». Министр иностранных дел Радослав Сикорский добавил, что КБ «был политизирован популистским правительством, которое потеряло власть на выборах 2023 года».

Речь идет о ПиС, которая в течение 2015-2023 годов у власти взяла под контроль КБ, изменив правила его работы, не выполнила часть решений самого трибунала и назначила своих судей. Из-за нарушения принципа верховенства права и подрыва независимости судебной системы Евросоюз даже заморозил значительную часть финансирования для Польши.

Поэтому сейчас в польском КБ фактически образовалось двоевластие. Судьи трибунала входят в должность на 9 лет. Уже бывший председатель Богдан Свенчковский и другие ориентирующиеся на него судьи были назначены за годы ПиС у власти. Эта группа не допускала новоназначенных в этом году в Сейме, где большинство по коалиции Туска судей к работе.

Поэтому в пятницу, 30 октября, Анна Корвин-Петровская, имея наибольший стаж, возглавила КБ, взяла руководство его работой и вызвала полицию, сообщив о возможной угрозе жизни и здоровью судей и работников КБ, и риске нарушения общественного порядка.

Реклама

«Демократическое государство в современной Европе не может функционировать без конституционного суда», — заявила в пятницу вечером Анна Корвин-Петровская, добавив, что у КБ есть дела, которые рассматриваются еще с 2013 года. К тому же из-за отсутствия необходимого решения общего собрания КБ не смог принять собственный бюджет на 2027 год.

Парламентские выборы: противостояние президента и премьера

Это вписывается в всеобщее политическое противостояние между президентом и правительством. Например, Навроцкий также официально не назначает многих польских послов, например в США и Украине. Однако спор вокруг послов никогда не доходил до силового институционального противостояния, как это произошло в пятницу, 30 октября, о деятельности КБ.

Под здание конституционного трибунала в Варшаве приехал Ярослав Качиньский, бывший премьер Матеуш Моравецкий (Качинский исключил его из ПиС, и впоследствии Моравецкий создал собственную партию «Развитие плюс»), бывший министр обороны, депутат Сейма от ПиС Антоний Мацеревич и другие. Однако наиболее показательным было участие в этом политическом силовом протесте у стен КБ Гжегожа Брауна, евродепутата и лидера пророссийской «Конфедерации короны польской».

ТСН.ua писал, как в недавнем интервью Rzeczpospolita Навроцкий допустил участие Конфедерации короны польской в правом сенатском пакте — согласование кандидатов между партиями, чтобы они не конкурировали друг с другом. Хотя в Польше опубликовано много независимых журналистских расследований, доказывающих связь окружения Брауна с Россией, в частности, поездок в РФ, которые финансировались фондами, связанными с Россией и т.д.

Навроцкий и ПиС не скрывают солидаризации с откровенно пророссийскими силами в Польше. А борьба за КБ происходит в рамках более широкого предвыборного противостояния. Во всех странах конституционные суды проверяют, соответствуют ли законы конституции и могут признавать отдельные положения или законодательные акты в целом неконституционными. Именно КБ станет центральным институтом, если после парламентских выборов в Польше осенью 2027 года определенные политические силы примут обжаловать их результаты.

Министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что прокуратура расследует поведение Кароля Навроцкого во время ночного прорыва здания КБ. Судьи продолжают находиться внутри, а правоохранители охраняют порядок извне. Однако даже после парламентских консультаций, созванных Навроцким, кризис вряд ли удастся преодолеть. У Навроцкого и ПиС Качиньского есть только ресурс улицы и протестов. Однако вряд ли еще один силовой штурм здания КБ добавит их политсилам, открыто солидаризируемым с польскими антиевропейскими и пророссийскими партиями, электоральных баллов. Так что можно ожидать углубления политического кризиса и скандалов в стенах Сейма.

Дата публикации 12:29, 09.10.26 Количество просмотров 71 Евродепутат Браун призвал восстановить Nord Stream и привлечь Польшу - видео

Новости партнеров

Новости партнеров