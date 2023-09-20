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Польша сократит помощь украинским беженцам: какие услуги могут стать недоступными

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польша сократит помощь украинским беженцам: какие услуги могут стать недоступными

Украинские беженцы в Польше

Некоторые виды поддержки могут стать недоступными для граждан Украины в следующем году.

В следующем году Польша, вероятнее всего, сократит значительную часть помощи украинским беженцам на фоне конфликта с импортом зерна.

Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер телеканала Polsat.

По его словам, некоторые виды поддержки могут стать недоступными для граждан Украины, бежавших от войны. В частности, речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе к школам, медицинскому обслуживанию и семейным льготам.

"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", — сказал Мюллер.

Между тем заместитель министра семьи и социальной политики Анна Шмидт отметила, что Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на помощь бежавшим в Польшу украинским семьям.

"Руководящая польская партия "Право и справедливость" продлила запрет на импорт зерна из Украины, игнорируя решение Европейского Союза о прекращении эмбарго, поскольку она стремится заручиться поддержкой польских фермеров перед голосованием 15 октября", — говорится в статье Bloomberg.

Напомним, польский президент Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН прокомментировал конфликт с Киевом из-за запрета на импорт зерна. Он сравнил Украину с утопленником, который может затянуть на глубину, и призвал к благодарности.

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1330
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