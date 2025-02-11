Польша сообщила, что российский истребитель нарушил ее воздушное пространство: какая реакция

Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши на максимальную глубину 6,5 км и пробыл там 1 минуту 12 секунд.

Во вторник, 11 февраля, российский сверхзвуковой бомбардировщик в разведывательной модификации Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши.

Об этом сообщило Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел в восточной части Гданьского залива.

В Командовании отметили, что самолет, летевший из Крулевецкой области (в Польше используют названия "Крулевец" (Królewiec) и "Крулевецкая область" вместо "Калининград" и "Калининградская область" – Ред.), нарушил воздушное пространство Польши на максимальную глубину 6,5 км и пробыл там 2.

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Радиолокационные системы ВС Польши просто наблюдали за полетом самолета.

"Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана ВС РФ. Очередные службы польского контроля за воздушным пространством контактировали с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения воздушного пространства Польши и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолета Су-24МР", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией.

Напомним, что во время одного из многих ракетных обстрелов РФ Украины одна из ракет в который раз залетела на польскую территорию, однако в Варшаве цинично заявили, что решили не сбивать ракету, потому что она все равно должна возвращаться в Украину.

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