Польша создаст новую группировку терробороны для усиления защиты границы

Решение об утверждении концепции создания KOP подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, — пишет Укринформ.

Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой произошел осенью прошлого года. Нужно отдавать себе отчет: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу.

"Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы", — отметил чиновник.

Речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы РП по защите границы страны.

Войска территориальной обороны Польши создана в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих.

Напомним, Польша после угроз Лукашенко укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами.

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