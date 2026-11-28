Падение целей РФ в Польше / © Associated Press

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Польские военные не всегда пытаются сбивать российские ракеты, входящие в воздушное пространство страны.

Об этом в ходе общения с журналистами в Варшаве заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек, сообщает hromadske.

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По словам чиновника, военные отслеживают движение ракет с помощью радаров. Если воздушная цель направляется к лесу или полю, где не представляет угрозы жизни людей, ее перехват может создать дополнительную опасность из-за разлета обломков. В такой ситуации сбивание ракеты Журек назвал «неоправданным риском».

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«Наши военные следят за ситуацией в воздушном пространстве. Если ракета летит в направлении леса или поля, где она не представляет угрозы человеческой жизни, попытка ее перехватить приведет лишь к неконтролируемому разлету обломков. Именно такой сценарий создает дилемму для военных. Сбивать такие ракеты — неоправданный риск», — цитирует издание Журека.

В то же время российские беспилотники, нарушающие воздушное пространство Польши, пытаются сбивать при первой возможности. Генпрокурор также рассказал, что стратегические объекты, в частности, аэропорт в Жешуве, защищены зенитными ракетными комплексами Patriot.

Журек подтвердил, что Польша рассматривает возможность изменить подход к реагированию на российские ракеты и дроны. Однако для этого необходим консенсус стран НАТО.

«Что касается структур НАТО… Не буду вдаваться в подробности, но у нас действительно возникают определенные разногласия с нашими крупными союзниками по принципам работы Альянса. Здесь остается только развести руками. К тому же есть определенные вопросы о нашем крупнейшем партнере в НАТО — вы знаете, как себя ведет Пентагон в последнее время», — добавил генпрокурор Польши.

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Ранее сообщалось, что заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик заявил о необходимости создания бесполетной зоны на востоке страны.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пока не будет высылать российского посла.

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