Польша срочно закрывает небо вдоль восточной границы: как будет работать запрет на полеты

Польша срочно внедряет новую зону ограничения полетов / © ТСН

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С 10 сентября по 9 декабря 2026 года в восточной части Польши будет действовать специальная временная зона ограничения полетов для гражданской авиации на высоте до трех километров. Варшава вводит этот особый режим использования воздушного пространства для обеспечения безопасности государства и предоставления полной свободы действий в национальной системе противовоздушной обороны на фоне российских атак.

Об этом сообщается на официальном портале Вооруженных Сил Польши.

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Детали временных ограничений

Новая зона безопасности под кодовым названием EP R134 будет охватывать все воздушное пространство от поверхности земли до высоты около трех тысяч метров. В то же время эти строгие ограничения никак не будут касаться крупных пассажирских самолетов, поскольку они совершают свои транзитные рейсы на более высоких эшелонах.

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Этот особый режим остается полностью активным двадцать четыре часа в сутки в течение следующих трех месяцев. В ночное время суток с заката до восхода солнца там будет действовать абсолютный запрет на любые полеты гражданских бортов без специального предварительного согласования с военным командованием.

Исключения из правил и разрешения

В светлое время суток воздушным судам разрешат пересекать зону только при условии представления четкого плана полета и наличия включенного транспондера. Кроме того, гражданские пилоты будут обязаны поддерживать непрерывную радиосвязь с наземными диспетчерскими службами для мгновенного реагирования на возможные угрозы.

Конечно, установленные польскими властями запреты традиционно не распространяются на полеты военной авиации, медицинской эвакуации и спасательных миссий. В случае возникновения экстренной необходимости все остальные суда должны будут гарантированно освободить воздушное пространство максимум через двадцать пять минут после соответствующей команды диспетчера.

Угроза российских атак и реакция Польши

С начала полномасштабного вторжения польские аналитики нанесли на карту места падения российских дронов и крылатых ракет , обнаружив крайне опасную тенденцию. Исследование убедительно показало, что враждебные способы поражения постоянно приближаются к ключевым стратегическим предприятиям оборонной отрасли страны.

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Один из самых резонансных инцидентов произошел в конце июля, когда во время очередной массированной атаки на Украину в Люблинском воеводстве раздались сильные взрывы . Впоследствии местные правоохранители обнаружили огромный кратер и разбросанные обломки российской крылатой ракеты Х-101 посреди поля недалеко от населенного пункта Тарнава-Колония.

Подобные чрезвычайные ситуации вызывают серьезную обеспокоенность среди населения и провоцируют жесткую общественную дискуссию по поводу эффективности систем оповещения. Согласно последним социологическим опросам, почти сорок процентов граждан Польши негативно оценивают действия властей после нарушения их воздушного пространства российской ракетой.

На фоне постоянных угроз глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский призвал серьезно обсудить возможность сбивать российские ракеты непосредственно над территорией Украины. Дипломат подчеркнул, что в целях безопасности собственных граждан обществу следует задуматься над ликвидацией враждебных воздушных целей еще до пересечения государственной границы.

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