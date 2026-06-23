Польша стала чаще отказывать украинцам в статусе PESEL UKR: что изменилось

Флаг Украины и Польши / © Associated Press

Реклама

Прибывающие в Польшу граждане Украины все чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Украинские беженцы в Польше — какие проблемы могут возникнуть

Вместо статуса UKR, предоставляющего право на работу и медицинскую помощь, украинцы все чаще получают статус NUE. Чиновники объясняют это тем, что люди приезжают не из регионов, где идут активные боевые действия, поэтому, по их мнению, у них нет права на временную защиту.

Реклама

Предприниматели утверждают, что такие случаи не единичны. Более того, учреждения начали более тщательно проверять основания для въезда: действительно ли человек спасается от войны или руководствуется преимущественно экономическими мотивами.

Эксперты отмечают, что с подобными проблемами сталкиваются не только новоприбывшие, но и те граждане Украины, которые раньше уже имели статус UKR, но потеряли его из-за длительного отсутствия в Польше. По возвращении им часто отказывают в восстановлении этого статуса.

Специалисты отмечают, что статус UKR критически важен для украинцев. Он ведь позволяет легально проживать в стране, пользоваться государственной медициной и трудоустраиваться по упрощенной процедуре.

В то же время они добавляют, что граждане Украины, которые находятся в Польше на основании безвизового режима или иного статуса PESEL, все равно могут быть трудоустроены по упрощенным условиям (на основании уведомления работодателя), однако изменение подхода органов власти к выдаче PESEL UKR существенно усложняет эти процессы.

Реклама

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, ЕС готовится продлить защиту для украинцев до 2028 года, но правила могут измениться. Оставят ли мужчин 23–60 лет под действием директивы — читайте в материале ТСН.

Ранее мы писали, что украинские супруги, проживающие в США, рассказали о проблеме высокого уровня преступности в отдельных районах американских городов, где даже дневные прогулки могут быть опасными.

Ранее украинская показала необычные продукты в супермаркете Польши.

Новости партнеров