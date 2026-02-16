Польша становится на рельсы войны: Варшава выходит из Оттавской конвенции и готовится к производству оружия

Противопехотная мина / © wikipedia.org

Реклама

В ближайшее время Польша сможет массово производить и сохранять противопехотные мины. 20 февраля, после шестимесячного периода денонсации, страна выходит из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин. Целью этого решения является усиление обороны территории государства.

Об этом сообщает «Польское радио».

Заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская сказала Польскому радио, что считает это правильным шагом. Она подчеркнула, что, в частности, украинский опыт показал, насколько важно иметь следующие возможности:

Реклама

«В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало продвижение россиян. Просто выяснилось, что эти мины нужны. Было ясно, что в случае какого-либо конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины, или собственные».

Депутат от Гражданской коалиции подчеркнула, что пока рано говорить о масштабах и местах хранения противопехотных мин. Она добавила, что чрезвычайно важно также надлежащее обучение персонала.

Польша — не единственная страна, исходящая из Оттавской конвенции. В прошлом году свой выход окончательно оформили три балтийских государства — Эстония, Латвия и Литва. В начале этого года к ним присоединилась Финляндия.

Ранее мы писали о том, как Польша готовится к потенциальному столкновению с РФ. В стране с 2026 года планируется создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. В то же время часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым.

Реклама

Напомним, в Норвегии также готовятся к потенциальной войне с РФ. Глава Минобороны Эйрик Кристоферсен заявил, что Москва может прибегнуть к захвату части территории, чтобы обезопасить свои ядерные силы на Крайнем Севере.