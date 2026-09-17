Польша строит более 2 км тоннеля под Карпатами

Работы продолжаются / © Associated Press

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В Польше прокладывают один из самых сложных тоннелей на трассе S19, который местами пройдет более 100 метров под поверхностью.

Об этом пишет Portal Samorządowy.

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Тоннель строят под холмом Гроховичная. Его общая длина составит 2255 метров.

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Работы на второй нити начались 17 июня 2026 года после постройки 14-метрового подготовительного участка. Первую нить машина завершила еще в декабре 2025 года.

Между тоннелями обустроят 15 поперечных переходов и дополнительный аварийный проезд. Это должно быстрее эвакуировать людей или перенаправить движение в случае чрезвычайной ситуации. Тоннель станет главным инженерным объектом примерно 10-километрового участка скоростной дороги S19.

По оценкам специалистов, строительство двухпутного Бескидского тоннеля увеличит пропускную способность железной дороги, а также будет способствовать развитию транзитного потенциала Украины, поскольку этот объект входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

На сегодняшний день стоимость объекта составляет 142 млн долларов.

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Напомним, литовские пограничники обнаружили недостроенный туннель, который проложили с территории Беларуси. По оценкам экспертов, инцидент вписывается в более широкую стратегию гибридного давления на страны ЕС и НАТО.

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