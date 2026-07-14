Польша требует немедленного ареста автора кампании "Остановить украинизацию": подробности скандала

Скандальный евродепутат Гжегож Браун / © Associated Press

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Во вторник, 14 июля, Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек попросил руководство Европарламента разрешить принудительное задержание скандального евродепутата Гжегожа Брауна, открыто симпатизирующего России. Политик систематически игнорирует вызовы на допрос и скрывается от правосудия, используя остатки своего дипломатического иммунитета.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Польши.

За что хотят судить скандального политика

Как напоминают польские СМИ, правоохранители обвиняют Брауна сразу по семи статьям Уголовного кодекса, среди которых уничтожение имущества, оскорбление должностных лиц и разжигание ненависти. Самым громким преступлением политика стал инцидент в декабре 2023 года, когда он с помощью огнетушителя погасил ханукальные свечи прямо во время празднования в здании польского Сейма.

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Кроме этого, ранее депутат отметился тем, что выбросил в мусор елку, которую украсили шариками с флагами Украины и ЕС, а также срывал научные лекции о Холокосте. Хотя еще в ноябре 2025 года Европарламент снял с него неприкосновенность по этим эпизодам, Браун дерзко продолжает избегать официального предъявления подозрений.

Пророссийская позиция и антиукраинские кампании

Гжегож Браун является одним из самых ярых критиков нашего государства в польской политике и откровенным транслятором кремлевских нарративов. По данным европейских аналитических центров, он и его политическая сила годами продвигали откровенно пророссийскую повестку дня. Сам Браун неоднократно призывал остановить военную помощь Киеву и отменить какие-либо льготы для украинских беженцев.

Политик также главный инициатор скандальной кампании «Остановить украинизацию Польши», в рамках которой устраивал митинги и распространял ксенофобские заявления. В своих выступлениях он регулярно пытался искусственно поссорить поляков и украинцев, что совпадало с целями российской пропаганды в Европе.

Бегство от правосудия и риск ареста

Следователи Окружной прокуратуры Вроцлава уже пять раз вызывали евродепутата на допрос, однако он каждый раз срывал процессуальные действия. Политик вместе со своим адвокатом самовольно покидали кабинет следователя без разрешения или просто не возвращались после объявленного перерыва. Поскольку польское законодательство все еще отчасти защищает его от физического задержания, правоохранителям понадобился дополнительный ордер из Брюсселя.

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«Это поведение свидетельствует о пренебрежении процессуальными обязанностями и игнорировании действий польской прокуратуры, а в результате — о пренебрежении действующим правовым порядком», — подчеркнула спикер ведомства Анна Адамяк.

Напомним, в прошлом году Гжегож Браун, баллотировавшийся в президенты Польши, выбросил флаг ЕС на пол и вытер им обувь. Политик заявил, что у эмблем и символов Евросоюза нет никакой правовой защиты на территории Польши.

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