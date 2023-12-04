Польша требует от ЕС возобновить разрешения, ограничивающие транзит для украинских дальнобойщиков — Моравецкий

Польша потребует от Европейского Союза возобновить разрешения, ограничивающие транзит для украинских дальнобойщиков.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Reuters.

Польские водители блокируют переходы с 6 ноября, требуя, чтобы ЕС возобновил систему, согласно которой украинские компании нуждаются в разрешениях для работы на территории блока, а европейские дальнобойщики – для въезда в Украину. Сами разрешения были отменены после вторжения России в Украину.

"Мы будем очень решительно и недвусмысленно требовать возобновления разрешений на перевозку для украинских водителей", — сказал Моравецкий.

К польским водителям присоединились польские фермеры, а затем и словацкие дальнобойщики. Они жалуются, что их украинские коллеги предлагают более дешевые цены на свои услуги, а также перевозят грузы внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.

Напомним, что на границе с Польшей начали пропускать одну из категорий грузовиков.

Читайте также: