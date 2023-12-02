Польша усилила контроль за украинскими грузовиками – министр

Комплексный контроль будет усилен в основном на подъездных путях к пунктам пропуска, где идет блокада.

В Польше уже усилен контроль за украинскими перевозчиками, особенно это делается на подъездных путях к пунктам пропуска, где проходит блокада границы.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в контрольном пункте Вежховиска Люблинского воеводства 2 декабря министр инфраструктуры Польши Альвин Гаядур, передает Укринформ.

"Этот контроль уже усилен", — заявил Гаядур.

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Альвин Гаядур отметил, что на недавней встрече с представителями комитета защиты польских перевозчиков и работодателей транспорта он вместе с руководителями других служб задекларировал, что "комплексный контроль" будет усилен в основном на подъездных путях к пунктам пропуска, где идет блокада. Вместо этого перевозчики ранее пообещали не усиливать блокаду границы.

Министр сообщил, что проверка, в которой наряду с дорожной инспекцией также примут участие полиция, пограничники и таможенники, будет проходить в местах обслуживания путешественников (MOP) и на паркингах.

Гаядур также сообщил, что за 11 месяцев этого года польские дорожные инспекторы проверили около 15 тыс. грузовиков, принадлежащих украинским перевозчикам, и выявили 9,4 тыс. нарушений. Следовательно, были наложены штрафы на сумму 1,8 млн злотых (около 17 млн грн).

В свою очередь заместитель главы МВД Польши Бартош Гродецкий выразил надежду, что уже в ближайший понедельник, 4 декабря, на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" украинская сторона откроет дополнительную полосу для движения, по которой пустые грузовики вне электронной очереди будут возвращаться в Польшу.

Напомним, накануне профильные министерства Украины и Польши договорились о мерах по уменьшению очередей грузовиков на автомобильных пунктах пропуска на границе, которые четвертую неделю подряд остаются заблокированными из-за забастовки польских перевозчиков.

Что предшествовало

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное". Среди основных требований – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января.

26 ноября стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что 1 декабря в 16:00 к блокированию границы присоединится еще одна страна – Словакия. Речь идет о блокировке границы для грузовиков в направлении "Вышнее Немецкое-Ужгород".

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