Польша усилит присутствие войск на границе с соседними странами: детали

Соседняя Польша усилит присутствие своих войск на востоке страны в приграничных районах с Беларусью, Россией, Литвой и Украиной.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.

По его словам, увеличение присутствия армии Польши будет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Такие меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений и атак. Среди прочего там планируют возвести и обустроить новые хранилища для подразделений.

"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", — подчеркнул Владислав Косиняк Камыш.

Глава польского оборонного министерства говорит, что это будет "постоянное присутствие". Отмечается, что пограничную службу по охране границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Подобные мероприятия планируются на следующий год.

Также Косиняк-Камыш сообщил, что на прошлой неделе было проведено заседание комитета по национальной безопасности. В частности, там обсуждали ситуацию на польско-белорусской границе, а также фиксацию увеличения количества попыток незаконного пересечения.

Как сообщалось, 24 марта в 4:23 во время массированного удара по Украине российская ракета залетела на территорию Польши . Объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

Читайте также: