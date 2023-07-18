Польша усилит восточную границу из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь — министр обороны

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что перемещение в Беларусь "вагнеровцев" меняет характер безопасности в регионе.
Польша понимает всю опасность от пребывания боевиков террористической группировки " Вагнер " на территории Беларуси, поэтому перебросила две дополнительные механизированные бригады к востоку от страны.
Об этом во время визита в Соединенные Штаты заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, информирует Rmf24.pl.
"Мы осознаем угрозы, которые существуют на востоке. Мы знаем, что группу "Вагнера" перевели в Беларусь. Поэтому мы усилили восток Польши, перебросив с запада воинские части вместе с техникой: 12-ю и 17-ю бригады", — сказал он.
Мисти отметил, что одна бригада будет расположена на новой базе, которую открыли в прошлую субботу в Кольно, а другая в Белой Подляске, недалеко от границы с Беларусью.
Напомним, что ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что перемещение в Беларусь "вагнеровцев" меняет характер безопасности в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Вильнюса достаточно сил для реагирования на потенциальные действия наемников террористической группировки "Вагнер" с территории Беларуси.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Беларусь прибыла четвертая колонна террористической группировки "Вагнер".
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