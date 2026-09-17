Польша усиливает границу с Украиной: 112 км оборудуют "электронной стеной"

Граница с Польшей

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Польша планирует оборудовать более 100 км границы с Украиной новой электронной системой защиты. Она будет включать средства мониторинга и датчики движения и дополнять существующие физические заграждения.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на госпожу бригадного генерала Пограничной службы Польши Виолетту Горжковскую.

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По словам польской пограничницы, электронную защиту установят на двух участках. Первый проект охватывает 69 км в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы, второй — еще 43 км сухопутной границы в зоне Бещадского отдела.

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Таким образом, общая протяженность участков, планирующих оборудовать новыми системами, составит около 112 км.

Параллельно Польша планирует модернизировать защиту границ с Россией и Беларусью. В частности, предусмотрена установка наблюдательных башен с оптико-электронным оборудованием, а на белорусском направлении — систем обнаружения беспилотников.

Финансирование этих проектов обеспечивает Европейский союз.

В то же время, Горжковская сообщила, что из-за вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон об использовании средств программы SAFE Пограничная служба не смогла провести запланированные закупки на 3 млрд злотых. Среди прочего планировалось приобрести бронированные автомобили и пулеметы.

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Ранее мы писали о том, что Польша ужесточает защиту пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Соответствующее решение приняло польское правительство. По данным оперативного командования ВС Польши, вблизи границы с Украиной обустраивают дополнительные наблюдательные и охранные посты. Речь идет, в частности, о районах пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчевая.

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