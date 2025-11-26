Польша усиливает оборону Балтийского моря: что известно о контракте с Saab

Подлодка / Иллюстративные фото / © Associated Press

Реклама

Польша объявила о выборе шведской компании Saab в качестве поставщика трех подводных лодок . Новые субмарины станут ключевым элементом для усиления обороны Варшавы в Балтийском море. Стоимость сделки в рамках программы "Орка" оценивается примерно в 2,73 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

Многомиллиардное соглашение и стратегическое значение

Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Швеция представила лучшее предложение по всем критериям, включая сроки снабжения и эксплуатационную способность, особенно в Балтийском море. Компания Saab, которая будет поставлять Польше подлодки A26, также обязалась закупить определенное вооружение в Польше в рамках более широкого соглашения о сотрудничестве.

Реклама

Для Saab это первый экспортный заказ на подлодки с момента приобретения соответствующего подразделения в 2014 году. Варшава стремится заключить коммерческое соглашение не позднее второго квартала 2026, а первую доставку ожидает уже в 2030 году.

«Это настоящий прорыв. Это невероятно важно для безопасности Балтийского моря, и иметь такую возможность с обеих сторон моря значит много,» — заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон.

Совместная защита Балтийского региона

Решение Варшавы значительно усилить инвестиции в вооруженные силы является прямым ответом на рост угрозы со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Соглашение со Швецией является также примером усилий Польши по формированию Балтийского альянса и укреплению сотрудничества в регионе.

Подводные лодки A26 разработаны для ведения боевых действий на морском дне и могут помочь НАТО предотвращать атаки на подводную инфраструктуру, что стало особенно актуальным после ряда подозрительных инцидентов с повреждением кабелей и трубопроводов с 2022 года.

Реклама

Министр обороны Швеции Пал Йонсон в своем заявлении подчеркнул, что агрессия России делает расширение оборонного сотрудничества в Балтийском море важнее, чем когда-либо. Соглашение создает общую систему подводных операций и укрепляет взаимосовместимость между шведским и польским военно-морскими флотами. Кроме того, Швеция обязалась предоставить Польше учебную субмарину.

Напомним, в этом году Россия разместила пять атомных субмарин в 60 км от границ НАТО . Западные эксперты полагают, что Арктика становится полигоном для подводного флота РФ.