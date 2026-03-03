Польша усиливает ядерную безопасность: Туск анонсировал новую стратегию

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Польша планирует усиливать собственные автономные возможности в области ядерной безопасности и углублять сотрудничество с союзниками, в частности, с Францией. Правительство страны рассматривает этот вопрос как приоритетный как в гражданском, так и военном аспектах.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Clash Report.

Стратегия ядерной автономии

Глава польского правительства подчеркнул, что государство уже инвестирует значительные ресурсы в строительство будущих атомных электростанций. В то же время, Варшава готовится к вызовам, связанным с безопасностью в оборонной сфере, стремясь достичь максимальной самостоятельности в будущем.

Реклама

«Польша очень серьезно относится к ядерной безопасности. Как вы знаете, мы инвестируем значительные средства в будущие атомные электростанции, и Польша не будет пассивна, если речь идет о ядерной безопасности в военном контексте», — отметил Дональд Туск.

Международное сотрудничество

Премьер-министр подтвердил готовность Польши присоединиться к инициативам партнеров по НАТО. В частности, речь идет о конкретных предложениях со стороны Франции по укреплению архитектуры безопасности региона.

«Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, в том числе с Францией, которая выступила с этим конкретным предложением, и вместе с ростом наших собственных автономных возможностей мы будем пытаться подготовить Польшу в будущем к максимально автономным действиям в этом вопросе», — добавил политик.

Ядерное оружие в Польше — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости развития собственного ядерного потенциала по безопасности страны на фоне угроз со стороны России.

Реклама

Позже министр обороны Польши Михал Косиняк-Камиш заявил, что страна должна инвестировать в развитие собственных исследовательских и разработочных возможностей в сфере ядерного потенциала.

Однако в правительстве Польши подвергли критике президента Навроцкого за самовольные заявления о «ядерном проекте».