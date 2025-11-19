Польша установила еще четырех подозреваемых в диверсиях на железной дороге: кто они

Железная дорога / © Pixabay

Правоохранители Польшисообщили о новых подозреваемых во взрывах на железнодорожной инфраструктуре - это четыре гражданина Украины, которые имеют постоянное место жительства в Польше.

Об этом сообщают источники польского издания Onet.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что первыми установленными исполнителями диверсий стали два украинца, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Один из них - гражданин Украины, осужденный львовским судом за диверсии на территории страны, который после приговора находился в Беларуси. Второй - житель Донбасса, который также приехал в Польшу из Беларуси осенью 2025 года. После совершения атак оба покинули Польшу.

По данным издания, эти два человека не действовали самостоятельно. Полиция установила еще четырех соучастников, все - украинцы, и располагает информацией об их именах и адресах проживания.

Польская прокуратура начала расследование по факту диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки. Расследование ведется с участием лучших специалистов и силовых структур страны.

Напомним, на железнодорожной линии Варшава-Дорохуск произошло несколько диверсий: в Мице на Мазовше дважды пытались сойти с рельсов поезда - один раз из-за металлической обоймы на пути, второй - из-за подрыва рельсов. Возле станции Голомб на Люблинщине пассажирский поезд с 475 людьми вынужден был экстренно остановиться из-за поврежденной колеи.

Кроме того, Украина и Польша договорились обмениваться информациейо диверсиях и подрывной деятельности России.