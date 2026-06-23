Польша устроила логистическую блокаду грузам "Укрпочты": детали скандала

Автомобили «Укрпочты» / © УНИАН

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Польская таможня уже два месяца блокирует грузы «Укрпочты», заставляя оператора искать обходные маршруты через Венгрию и Словакию. Руководство компании утверждает, что ситуация значительно усложнила логистику.

Об этом сообщил руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Польская таможня блокирует грузы «Укрпочты» — что известно

Он пояснил, что доставку по территории Польши «Укрпочта» обычно осуществляет через Poczta Polska. В то же время, в последнее время украинские почтовые грузы стали сталкиваться с серьезными препятствиями со стороны польской таможни.

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«У нас доставка по территории Польши производится через Poczta Polska. Последние два месяца автомобили Укрпочты блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать… и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», — отметил Смелянский.

По его словам, из-за осложнений на границе компании пришлось оперативно искать новые логистические решения. Часть международных отправлений теперь доставляются в Европу через территорию Венгрии и Словакии.

Смелянский подчеркнул, что для клиентов «Укрпочты» эти изменения остались почти незаметными, ведь компания смогла быстро перестроить маршруты и избежать остановки доставки. Однако для самой «Укрпочты» такая схема перевозок оказалась более дорогой. Обход польской территории означает более долгий путь, более высокие затраты на горючее и более сложную логистику.

В то же время, по словам руководителя компании, в Венгрии и Словакии никаких проблем с пересечением границы для «Укрпочты» нет.

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Также Смелянский предположил, что проблемы на таможне могли стать одной из причин, почему президент Украины Владимир Зеленский отправил свой орден в Польшу через «Новую почту», а не через государственного почтового оператора.

Проблемы с таможней возникли еще до скандала между Украиной и Польшей

Журналист Евгений Плинский заявил, что проблемы с польской таможней возникли еще до скандала, связанного с возвращением государственных наград. По его словам, ситуация развернулась неожиданно.

«Польская таможня просто начала выгружать на границе полные фуры посылок и проводить их детальный осмотр. Во время такого осмотра поляки начинают придираться к формальным мелочам«, — проинформировал журналист.

Как пояснил Плинский, во время проверок таможенники нередко требовали дополнительной документации даже на отдельные товары в отправлениях. Речь идет, в частности, о сертификатах на кожу для новой пары обуви или ветеринарных справках на банку меда. Поэтому грузовики могли простаивать на границе по несколько дней, а впоследствии возвращаться обратно в Украину.

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По информации журналиста, «Укрпочта» официально обращалась в польскую таможню с просьбой объяснить причины блокировки грузов. В ответ компании сообщили, что польская сторона действует в соответствии с законодательством Евросоюза и имеет полное право на подобные проверки.

На практике это означает, что быстрого разрешения ситуации пока нет. Именно поэтому «Укрпочта» продолжает использовать альтернативные маршруты через другие страны.

Подробности о проблемах с польской таможней от ГПСУ

Ситуацию прокомментировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко для «Новыны.LIVE». Он сказал, что грузовики «Укрпочты» возвращают из Польши обратно в Украину из-за проблем с таможенным оформлением.

По словам Демченко, на украинской территории транспорт проходит как пограничный, так и таможенный контроль в обычном режиме без задержек и дополнительных препятствий. Украинская сторона не фиксирует никаких затруднений при оформлении таких грузов.

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«По территории Украины как пограничный, так и таможенный контроль автомобили, осуществляющие перевозки от „Укрпочты“, проходят», — отметил Демченко.

В то же время, он уточнил, что проблемы начинаются уже после пересечения украинско-польской границы. Именно на польской стороне, по его словам, во время таможенного оформления возникают вопросы, блокирующие дальнейшее движение части транспорта.

В конце концов, некоторые грузовики, так и не завершив процедуру оформления, вынуждены возвращаться обратно в Украину. Как подчеркнул спикер ГПСУ, это создает дополнительные логистические трудности для перевозчика.

Демченко также подчеркнул, что для урегулирования ситуации нужны официальные объяснения от польских компетентных органов и согласование процедур между обеими сторонами, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

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Скандалы между Украиной и Польшей — последние новости

К слову, польские власти получили присланный «Новой почтой» орден Белого орла, которого был лишен Зеленский. Его передадут на хранение в Канцелярию президента, поскольку это высшая государственная награда и больше орден не будут вручать.

Спикер польского президента утверждает, что диалог с Киевом не сложился по вине украинской стороны, а самого президента Кароля Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, поэтому польская делегация там не будет присутствовать.

Заметим, вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский вернул Украине две государственные награды, обвинив Киев в неблагодарности за многолетнюю поддержку и нежелании разрешать исторические споры, в частности, по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии. Политик подверг критике чествование украинских деятелей, причастных к преступлениям против поляков, назвав это несовместимым с ценностями стратегического партнерства.

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