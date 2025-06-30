Польша увеличит производство гаубичных снарядов перед лицом российской угрозы

Боеприпасы

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Польша планирует увеличить производство гаубичных боеприпасов в пять раз, поскольку стремится снизить зависимость от импортного оружия и оградить себя от российской угрозы на востоке.

Об этом сообщил министр государственных активов Польши Якуб Яворовский в интервью Financial Times.

Яворовский рассказал, что государственная оборонная компания PGZ «в ближайшие дни» получит 2,4 млрд злотых (663 млн долларов США) государственных средств для увеличения производства крупнокалиберных боеприпасов и устранения одного из острейших дефицитов обороны Польши. Инвестиции направлены на увеличение годового производства группой 155-мм артиллерийских снарядов, используемых для гаубиц стандарта НАТО и 120-мм снарядов для танков.

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Министр государственных активов Польши отметил, что война России в Украине показала, что «155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в больших количествах».

В настоящее время PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год, и ожидается, что благодаря финансированию эта цифра увеличится более чем в пять раз, до 150 000-180 000 в год в течение трех лет.

Яворовский отметил, что Grupa Azoty, крупнейшая химическая группа Польши, также пригласила государственные деньги на расширение сектора боеприпасов путем производства ключевых материалов, таких как порохи и нитроцеллюлоза для взрывчатых веществ.

Напомним, на фоне затяжной войны в Украине и усиления российской агрессии европейские государства ускоряют подготовку к собственной обороне. НАТО уже готовится к масштабной защите: на восточной границе от Финляндии до Польши, протяженностью около 3440 километров, планируется создать «взрывную стену» из минных полей.

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