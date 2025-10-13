Польские военные / © Associated Press

Польша уже более десятилетия готовится стать передовой линией в возможной войне с Россией, активно укрепляя свои вооруженные силы. Страна достигла рекордных оборонных расходов (4,7% ВВП) и превратила свою армию в крупнейшую среди европейских членов НАТО.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В ответ на усиление российской агрессии в Европе, Варшава целенаправленно наращивает оборонный потенциал, превратив свои Вооруженные силы в самую мощную армию среди европейских стран НАТО. В 2024 году оборонный бюджет Польши вырос до 4,7% ВВП, что является самым высоким показателем среди союзников Альянса. Масштабные закупки вооружений сделали страну одним из ведущих клиентов американского военно-промышленного комплекса.

Усиление польской армии происходит на фоне новой эскалации между Москвой и Западом. В сентябре в воздушное пространство Польши вторглись около 20 российских беспилотников, оснащенных дополнительными топливными баками для удлинения маршрута полета.

Этот инцидент, а также дальнейшие появления дронов над Европой, привели к первому прямому столкновению истребителей НАТО с российскими дронами. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна «оказалась ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны». В то же время президент России Владимир Путин отверг обвинения, отметив, что Запад «ежедневно придумывает провокации».

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году лишь подтвердило давние предостережения Варшавы: Кремль стремится восстановить свое влияние в Восточной Европе.

Польша хорошо помнит периоды российского господства. В течение нескольких веков страну неоднократно делили между большими империями, включая Россию, что привело к ее временному исчезновению с карты в XVIII-XIX веках. Во время Второй мировой войны Великобритания и Франция не смогли защитить Польшу от нацистского вторжения, а после него — полвека советской оккупации.

Руководство Польши делает все, чтобы не оказаться застигнутым врасплох

Теперь, когда Россия снова демонстрирует агрессию, польское руководство делает все, чтобы не оказаться застигнутым врасплох.

«Это — наша война, мы решили вооружить Польшу и модернизировать армию в беспрецедентных масштабах», — заявил Туск на Варшавском форуме по безопасности.

Активная милитаризация Польши получила одобрение со стороны союзников, в том числе и президента США Дональда Трампа, который настаивает, что Европа должна больше заботиться о собственной безопасности. Во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким Трамп подчеркнул: «Мы полностью на стороне Польши и поможем ей защитить себя».

Министр обороны США Пит Хегсет во время официального визита в Варшаву также назвал Польшу «образцовым союзником».

Несмотря на это, Москва продолжает военную риторику. В конце 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия должна быть готова к конфликту с НАТО, но сам Путин впоследствии отмахнулся от этого, назвав такие утверждения «страшилками Запада».

Кремль в то же время требует от США вывести войска НАТО из Восточной Европы — до позиций, которые существовали до расширения блока в 1999 году. Подобное требование Москва уже выдвигала администрации предыдущего президента США Джо Байдена накануне вторжения в Украину.

«Стратегия России заключается в возрождении Советского Союза. И это ставит Польшу в первую линию риска», — подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польша начала реформу армии после аннексии Крыма в 2014 году

После аннексии Крыма в 2014 году Варшава начала системную реформу оборонного сектора. В течение года польские военные эксперты разрабатывали новую концепцию укрепления армии — от увеличения количества военных до масштабного обновления техники.

"Пока другие страны ждали, кто сделает первый шаг, Польша действовала. Мы опередили не только соседей, но и большинство стран НАТО в Европе», — отметил бывший заместитель министра обороны Томаш Шатковский.

Сегодня Вооруженные силы Польши насчитывают более 210 тыс. военнослужащих, уступая в НАТО только США и Турции. В 2018 году поляки создали 18-ю механизированную дивизию, которая находится в состоянии постоянной готовности, а еще две дивизии сейчас формируются. Также активно развиваются войска территориальной обороны.

В сентябре 30 тыс. солдат из Польши, США и Нидерландов приняли участие в учениях Iron Defender, во время которых отрабатывали действия с использованием танков Abrams, систем HIMARS и корейских РСЗО K239 Chunmoo.

Польша стала крупнейшим покупателем американского оружия в 2023-2024 годах, потратив примерно 50 млрд долл. В следующем году оборонный бюджет страны может вырасти до 4,8% ВВП.

Польша играет ключевую роль в защите восточного фланга НАТО, поддерживая Эстонию, Латвию и Литву. Ее стратегическое расположение — между Калининградом и Беларусью, где уже размещено тактическое ядерное оружие России, — делает Польшу важным оборонным центром.

«В случае кризиса оборона Балтии будет зависеть от способности польских войск, при поддержке США, нейтрализовать угрозы из Калининграда и Беларуси», — подчеркнул Шатковский.

Чтобы быть готовой к возможной войне, Варшава инвестирует в логистику — модернизирует дороги, железные дороги и аэропорты, которые смогут принимать войска НАТО.

«В случае войны Польша станет чрезвычайно занятой — мобилизуется армия, экономика, а также страна должна будет принять войска НАТО», — объяснил генерал Мацей Клиш.

Однако амбициозная программа оборонной модернизации требует огромных ресурсов. Хотя экономика Польши демонстрирует стабильный рост — около 3% в год, — расходы на содержание новейших систем могут превысить возможности бюджета.

По этой причине Варшава и Берлин рассматривают возможность совместного финансирования польской обороны, частично вкачестве жеста компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

«Для немцев тема репараций токсична, но ответственность за безопасность восточного фланга через Польшу — это другой вопрос», — отметил бывший посол Польши в Германии и США Януш Райтер.

К слову, в конце сентября руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предостерег, что Россия может попытаться зайти на территорию Польши, заслав ДРГ. По его словам, главная цель таких действий, как и операций с дронами, — проверка Альянса «на прочность» и попытка напугать общества Европы, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Согласно отчету Банка национальной экономики, определены города Польши, которые больше всего рискуют в случае войны с Россией. Наиболее угрожающей зоной является регион вокруг так называемого Сувалского коридора, который считается одной из самых горячих точек Европы. Всего 1,3 млн поляков проживают в населенных пунктах с высоким риском (преимущественно Люблинское, Подляское и Мазовецкое воеводства).