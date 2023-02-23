Польша ужесточает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью, а Дуда созывает Совет нацбезопасности

В Министерстве обороны Польши сообщили, что они усиливают границу с Россией и Белоруссией. Первые укрепления возводятся на границе с Калининградской областью.

Об этом рассказал министр обороны Мариуш Блащак и опубликовал фотографии по укреплению границы.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже строятся на границе с Калининградской областью", — написал он в Twitter.

Тем временем польские СМИ пишут, что президент Анджей Дуда созвал на завтра, 24 февраля, Совет национальной безопасности, чтобы обсудить фундаментальные для польской безопасности вопросы в годовщину нападения России на Украину, а также возможные сценарии и показать результаты последних дипломатических действий.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń granics из Rosją и Białorusią. Это элемент нашей стратегии огроны и отрастания. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane на granicy из Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 Feb 2023

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