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Польша ужесточает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью, а Дуда созывает Совет нацбезопасности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1144
Время на прочтение
1 мин
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Польша ужесточает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью, а Дуда созывает Совет нацбезопасности

Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

В Минобороны Польши такие действия называют "превентивными мерами безопасности".

В Министерстве обороны Польши сообщили, что они усиливают границу с Россией и Белоруссией. Первые укрепления возводятся на границе с Калининградской областью.

Об этом рассказал министр обороны Мариуш Блащак и опубликовал фотографии по укреплению границы.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже строятся на границе с Калининградской областью", — написал он в Twitter.

Тем временем польские СМИ пишут, что президент Анджей Дуда созвал на завтра, 24 февраля, Совет национальной безопасности, чтобы обсудить фундаментальные для польской безопасности вопросы в годовщину нападения России на Украину, а также возможные сценарии и показать результаты последних дипломатических действий.

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Дата публикации
Просмотры
1144
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