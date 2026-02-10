Польша ужесточает наказание для водителей: за что будут быстрее забирать права

Польша

С марта 2026 г. в Польше заработают обновленные правила начисления штрафных баллов для водителей. Изменения предусматривают более жесткие наказания за самые опасные нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщает портал In Poland.

Согласно новому проекту постановления, максимальное количество штрафных баллов — 15 — будут начисляться за самые грубые нарушения. Речь идет, в частности, о:

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

объезд опущенных шлагбаумов на железнодорожных переездах;

участие в нелегальных автогонках;

превышение скорости, что создает реальную угрозу другим;

управление авто после лишения водительских прав.

В Польше действует лимит в 24 штрафных балла, после превышения которого водитель теряет право управления. Новые правила фактически сокращают путь к лишению прав для нарушителей.

Отдельно предусмотрены санкции за опасные маневры и трюки на дороге. За движение на одном колесе на мотоцикле или автомобиле водителям будут начисляться 10 штрафных баллов и штраф в размере от 1500 до 2500 злотых.

Также пересмотрят наказание за ряд других нарушений. Например, причинение ДТП без пострадавших будет тянуть за собой 12 штрафных баллов, а за опасное использование транспортного средства количество баллов уменьшат с 15 до 12.

Проект изменений уже прошел межведомственные согласования. Введение новой системы штрафных баллов планируется на март 2026 года.

Напомним, в то же время в Испании вступает в силу масштабное обновление правил дорожного движения: с января 2026 года все автомобили, зарегистрированные в стране, должны иметь сигнальный маячок V-16. Это устройство окончательно заменяет аварийный треугольник. За отсутствие лампы водителю грозит штраф до 200 евро.

Также мы рассказывали, что водители в Великобритании рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов (58 200 грн. — ред.) за привычное мигание фарами. Эксперты отмечают, что такое использование световых сигналов может трактоваться даже как препятствие работе полиции.