Польша ужесточает политику в отношении мигрантов: кто теперь не сможет получит убежище

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен приостановить предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые пытаются попасть в страну из Беларуси.

Об этом пишет BILD.

"Одним из элементов миграционной стратегии станет временное территориальное приостановление права на убежище. Я потребую признания этого решения в Европе", — заявил он на партийной конференции Гражданской коалиции.

По словам Туска, власти Беларуси и России, а также контрабандисты используют в своих целях право мигрантов на убежище, что противоречит самой его сути. Он подчеркнул, что государство должно вернуть полный контроль над тем, кто въезжает в Польшу и Европейский Союз.

Польский премьер пообещал "сократить нелегальную миграцию до минимума". Новый план строгих миграционных мер будет представлен кабинету министров уже во вторник, 15 октября. Туск также предупредил, что Польша не будет соблюдать миграционное соглашение ЕС, если его требования будут угрожать безопасности Польши.

Как отмечает Reuters, миграция стала одной из главных тем повестки дня в Польше с 2021 года, когда большое количество нелегалов, в основном с Ближнего Востока и из Африки, стали массово пытаться попасть в страну через границу с Беларусью. Варшава и Евросоюз заявили, что этот миграционный кризис организован Минском и Москвой. Россия и Беларусь отрицают свою причастность.

С момента вступления в должность в декабре 2023 года Туск проводит жесткую политику в отношении миграции. Эта стратегия получила широкую общественную поддержку, но вызвала разочарование у активистов, которые надеялись, что Туск откажется от миграционной политики предыдущего правительства.

Марыся Злонкевич из Grupa Granica, неправительственной организации, которая помогает мигрантам на границе, заявила, что отказ в предоставлении убежища противоречит конституции и подтолкнет мигрантов в руки контрабандистов.

"Премьер-министр Туск нарушает конституцию, которую он обещал защищать... Нельзя выборочно лишать людей конституционных прав", — заявила она.

Напомним, тысячи мигрантов отправились пешком с юга Мексики в США. Местные СМИ сообщают, что большинство мигрантов было из Кубы, Гаити и Гондураса, но некоторые прибыли из таких дальних стран, как Бангладеш и Индия.

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