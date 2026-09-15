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Категория
Мир
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Польша ужесточает пункты пропуска на границе с Украиной: что известно

Из-за угрозы ударов со стороны РФ Польша усиливает защиту границы с Украиной.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Граница

Граница / © Госпогранслужба Украины

Польша усиливает защиту пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры на границе с Украиной из-за угрозы России. Соответствующее решение приняло польское правительство.

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.

К усилению охраны были привлечены военнослужащие 18-го понтонно-мостового полка. Они уже выполняют задачи защиты инфраструктуры, которую использует польская Пограничная служба.

«Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, усиливается, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой», — заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

По данным оперативного командования ВС Польши, вблизи границы с Украиной обустраивают дополнительные наблюдательные и охранные посты. Речь идет, в частности, о районах пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчево.

Также польские военные устанавливают защитные конструкции, в частности, контейнеры с металлической сеткой, которые заполняют песком или гравием. Такие сооружения могут использоваться в качестве защитных стен для уменьшения последствий возможных ударов.

Как известно, решение Польши усилить пограничную инфраструктуру было принято после последних российских атак вблизи польско-украинской границы. Так, российский дрон попал в пассажирский поезд, находившийся в 2 км от границы. Обошлось без жертв или пострадавших.

Ранее РФ атаковала территорию международного пункта пропуска «Ягодин». Дрон попал в грузовик возле автозаправочной станции.

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