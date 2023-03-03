Польша в Познани начинает производство танков вместе с Южной Кореей

В Польше, на заводе в Познани, будут производить южнокорейские танки K2.

Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает PAP.

Также читайте Украинские военные осваивают танки Challenger 2 в Великобритании (фото)

"На Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани танки К2 будут обслуживать, будут капитально ремонтировать и будут производить. Это хорошая информация для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак .

По его словам, контракт с Южной Кореей касается 1 тысячи танков. 180 из них придут непосредственно из Южной Кореи. Следующие будут созданы в копродукции в Познани.

Блащак сообщил, что в декабре прошлого года первые южнокорейские танки К2 уже поступили на вооружение армии Польши – а именно 20-й механизированной бригады, отвечающей за безопасность в северо-восточной Польше.

"Мы поддерживаем Украину, но заботимся и об укреплении польской армии, которая должна быть оснащена современным оружием", – сказал министр обороны Польши.

Отметим, что армия Польши оснащается приобретенными в Южной Корее и США танками K2 Black Panther и Abrams взамен переданных Украине.

Напомним, что в июле прошлого года Польша подписала контракт с Южной Кореей по поставкам тяжелого вооружения и самолетов.

В декабре в Польшу прибыла первая партия корейского вооружения на десятки миллиардов долларов. Эта техника должна восполнить дефицит вооружения, которое передается Украине.

Что известно о танках K2 и гаубицах K9

Танк K2 Black Panther вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и весит 55 тонн. Его экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик, водитель). В версии K2PL танк должен иметь усиленную броню, систему кругового обзора и систему активной защиты. Они будут оснащены польской системой связи, а система боевого управления будет совместима с другими системами, используемыми в польской армии.

К2 в Польше в первую очередь должны заменить танки типа T-72, переданные Украине.

Читайте также:

Самая большая танковая битва за войну: потери врага