Польша в считанные дни передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy: заявление премьера

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его государство передаст Украине 60 своих танков PT-91 Twardy, кроме немецких Leopard 2.

Об этом глава польского правительства заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 24 февраля.

"Также на днях мы передадим наши очень хорошие танки PT-91. Очередные 60 танков прибудут в Украину", — объявил Моравецкий.

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По формированию танковой коалиции из машин Leopard 2 для Украины, польский премьер отметил, что их будут передавать также Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Испания. Моравецкий сказал, что находится в контакте с властями названных стран в этом вопросе.

Заметим, что PT-91 Twardy является главным боевым танком Польши. Это модернизированная версия советского танка Т-72М.

Напомним, Моравецкий в этот же день сообщил, что привез для Украины первые танки Leopard.

Отметим, что первые танки Leopard 2 от Германии прибудут в Украину в конце марта. Как заявила посол ФРГ Анка Фельдгузен, "в апреле будет уже достаточно серьезное количество" этих танков.

Что касается американских танков Abrams, то в США заявили, что для их передачи Украине понадобится больше года.

Как анонсировал президент США Джо Байден, всего в Украину должно поступить 700 танков от западных стран-партнеров.

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