Польша в шаге от хаоса: как победа Навроцкого приблизила страну к досрочным парламентским выборам

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В воскресенье, 1 июня, во втором туре президентских выборов в Польше провластный кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддержал Туск и его «Гражданская платформа», проиграл евроскептику и консерватору Каролю Навроцкому, которого, в свою очередь, поддержала правоконсервативная оппозиционная «Право и Справедливость» (ПиС).

«Народный» кандидат: что ждет Польшу?

ПиС, под председательством своего многолетнего лидера Ярослава Качиньского, подавала Навроцкого полякам как народного кандидата. Сам Навроцкий, впервые комментируя свою победу на президентских выборах, сказал, что кампания была «тяжелой и порой жесткой». Действительно, кампания была непростой. В том числе и потому, что польские СМИ узнавали новые факты из биографии Навроцкого. Так, например, медиа сообщали, что еще до начала политической карьеры, работая телохранителем в отеле в городе Сопот, он помогал клиентам заказывать проституток. А в 2021 году Навроцкий получил в собственность квартиру по договору о попечительстве, которую не указал в декларации. Впрочем, во время кампании он пообещал ее продать, а деньги передать на благотворительность.

Однако, как видим, даже эти скандальные факты рядом со многими другими не помешали Каролю Навроцкому победить на президентских выборах. Хотя отрыв Навроцкого от Тшасковского составил всего 1,78%, что свидетельствует о глубокой поляризации польского общества, победу кандидату от ПиС обеспечили жители небольших городов и сел, а также восточные регионы Польши. Победа Навроцкого — это еще и, своего рода, оценка избирателей провальной политики правительства Туска и провластной коалиции. Спикер Сейма Шимон Головня уже заявил о необходимости пересмотра коалиционного соглашения после поражения Рафала Тшасковского.

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Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах создает ряд вызовов как для самой Польши, так и для региона Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) и ЕС в целом. В Польше победа с минимальным отрывом стала свидетельством значительной поляризации общества, которая может усилиться на фоне прогнозируемого противостояния между новоизбранным президентом и правительством, вероятного переформатирования правительства, или досрочных парламентских выборов, которые могут быть объявлены в случае клинча между парламентом и президентом», — комментирует ТСН.ua заместитель исполнительного директора.

Усиление евроскептиков: раскол «старой Европы»

По словам эксперта, появление в регионе ЦВЕ еще одного игрока с лидером-правым популистом может усилить позиции уже имеющихся автократов, и станет источником инспирации для других популистов — скажем, сторонников Андрея Бабиша (популист и евроскептик — Ред.) на чешских выборах.

«В ЕС очередной разворот Польши может привести к усилению центробежных тенденций, что в перспективе может усилить раскол между ядром „старой Европы“, которая, вероятно, и дальше будет искать пути усиления единства, и периферийным поясом нестабильных и волатильных „суверенных наций“. Очевидно, что раскол будет сопровождаться и существенными разногласиями во взглядах на новый семилетний бюджет ЕС, что может привести к затягиванию с его принятием и острым прениям о его приоритетах и приоритетах Еврокомиссии», — считает Сергей Герасимчук.

Навроцкий и Украина: НАТО и Волынская трагедия

Следует также добавить, что во втором туре за Навроцкого, пропагандирующего идею «Польша прежде всего», проголосовали также избиратели ультранационалистической и пророссийской партии «Конфедерация». В частности, и благодаря тому, что Навроцкий подписал декларацию лидера «Конфедерации» Славомира Менцена, занявшего в первом туре президентских выборов третье место, которое содержало восемь пунктов, среди которых согласие, что будущий президент Польши не подпишет «закон о ратификации вступления Украины в НАТО». К тому же сам Навроцкий неоднократно заявлял, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, пока не признает вину Волынской трагедией.

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«В отношениях с Украиной есть надежда, что в плане безопасности Варшава и Киев будут оставаться на общих позициях. По меньшей мере, пока будет сохраняться влияние Ярослава Качиньского на свою креатуру — Кароля Навроцкого. Однако существует риск того, что, получив полноту власти, Навроцкий попытается переориентировать „Право и Справедливость“ на собственную повестку дня, меньше ввиду своего патрона Качиньского», — заключает Сергей Герасимчук.

Дата публикации 12:47, 02.06.25 Количество просмотров 49 Новый президент Польши отвернется от Украины?!