Польша внедряет 4-дневную рабочую неделю: как это повлияет на украинцев

Польша тестирует 4-дневку / © ТСН

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Польша запускает пилот с четырехдневной рабочей недели с 30 июня 2025 года, а к 2027 году планирует масштабно ввести ее для всех. Суть заключается в том, чтобы сократить рабочие часы без снижения зарплаты, улучшив благосостояние работников и стимулируя баланс «работа-жизнь».

Об этом пишет INFOR.pl

В рамках пилота предлагаются три варианта сокращения рабочего времени. Первый — это традиционная рабочая неделя из 5 дней, но с 6-часовым рабочим днем вместо обычных 8 часов. Второй вариант предусматривает работу только 4 дня в неделю вместо 5, причем общее количество рабочих часов снижается примерно на 20%.

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Конкретное распределение рабочих дней компании смогут определять самостоятельно, например, работать с понедельника по четверг, а пятницу делать выходным. Третий вариант — сохранить стандартный 5-дневный график, но увеличить количество оплачиваемых выходных в году. Количество дополнительных выходных дней будет определяться работодателем.

Инициатива имеет целью не только улучшить качество жизни работников, но и стать ответом на растущие демографические проблемы страны. Польша является одной из самых трудолюбивых наций Европы, однако чрезмерная нагрузка на работе негативно влияет на семьи и рождаемость.

По словам экспертов, сокращение рабочего времени поможет людям больше времени уделять семье и воспитанию детей, что может стимулировать желание создавать семьи. Аналогичные шаги уже сделали во Франции, Дании, Бельгии и Испании.

Относительно украинцев, работающих в Польше, пока нет точных данных о том, будет ли распространяться новый режим рабочего времени на них. По официальным данным, на конец прошлого года в Польше работало около 780 тысяч украинцев, однако реальная цифра может быть больше, поскольку многие работают неофициально.

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Проект пока ориентирован прежде всего на граждан Польши, особенно учитывая демографические цели. В других странах Европы, например в Бельгии и Хорватии, подобные нововведения применяются только к местному населению, а мигрантам предлагают привычную 5-дневную рабочую неделю.

Однако если украинцы официально будут работать в компаниях, которые будут участвовать в пилотном проекте, они тоже смогут воспользоваться сокращенным рабочим временем. Пока нет конкретных указаний, что эта возможность будет закрыта только для поляков. В то же время те, кто работает в Польше неофициально, вряд ли получат такие льготы, ведь для них не действуют государственные гарантии.

Внедрение четырехдневной рабочей недели и других вариантов сокращения рабочего времени — это часть стратегии Польши, направленной на улучшение баланса между работой и личной жизнью, а также борьбу с демографическим кризисом. Уже в ближайшее время работники страны смогут выбирать, как им организовать рабочую неделю так, чтобы сохранить доход и при этом иметь больше времени для себя и семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам, которые планируют оставаться в Польше надолго, стоит быть готовыми к обмену своих водительских прав на местные

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