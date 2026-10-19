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Польша во второй раз за сутки подняла военную авиацию из-за атаки РФ на Украину
Предупреждение о воздушной тревоге было направлено получателям в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной.
В Польше на фоне российской воздушной атаки на Украину во второй раз за сутки подняли в воздух военную авиацию. Жителей Люблинского воеводства предупредили о воздушной тревоге.
Об этом в соцсети X сообщил Правительственный центр безопасности Польши (RCB).
«Внимание! Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация», — говорится в сообщении.
Предупреждение было отправлено получателям в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной.
Отметим, в Польше во второй раз за сутки была объявлена тревога в приграничных районах, по тревоге поднимали военную авиацию.
Напомним, в Польше 23 сентября объявили тревогу и эвакуировали пункт пропуска.