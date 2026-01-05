Польша возглавила рейтинг стран ЕС по количеству трудоустроенных украинцев: где работают

Украинцы в Польше / © ТСН.ua

Большинство украинцев в Польше уже нашли работу и теперь активно помогают польской экономике развиваться

Об этом сообщает Польское радио.

О роли украинских мигрантов рассказал председатель организации «Работодатели Польши» Петр Роговецкий. По его словам, Польша уникальна среди европейских стран по уровню экономической активности украинцев.

Без украинцев польская экономика понесла бы серьезные потери

Роговецкий отметил, что около 80% украинцев в Польше являются экономически активными. Это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения, в Чехии работает около 48% украинцев, а в Германии только 25%. Он подчеркнул, что в случае отъезда украинцев из-за возможных законодательных изменений польская экономика понесла бы серьезные потери.

«Это не какой-то вымысел или политика — это факты», — подчеркнул он.

«Украинцы работают там, где не хотят поляки»

Утверждения о том, что украинцы злоупотребляют социальной помощью или отбирают рабочие места у поляков, по словам председателя организации «Работодатели Польши», не соответствуют действительности. Напротив, мигранты в большинстве своем работают в сферах, которые не пользуются спросом среди местного населения.

Речь идет о простых услугах, включая уход за пожилыми людьми, сферу общественного питания, гостиничный бизнес и другие сервисные отрасли. Кроме того, иностранные работники в Польше часто работают в перерабатывающей промышленности, транспорте, экспедировании грузов, логистике и строительстве. Такая ситуация, по словам Роговецкого, естественна для более состоятельных обществ.

«Украинцы работают там, где поляки больше не хотят работать. Подобное уже происходило, когда сами поляки массово ехали в Германию или Великобританию», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Польша внедряет 4-дневную рабочую неделю. Относительно украинцев, работающих в Польше, нет точных данных о том, будет ли распространяться новый режим рабочего времени на них. По официальным данным, на конец прошлого года в Польше работало около 780 тысяч украинцев, однако реальная цифра может быть больше, поскольку многие работают неофициально.

Проект пока ориентирован прежде всего на граждан Польши, особенно учитывая демографические цели. В других странах Европы, например в Бельгии и Хорватии, подобные нововведения применяются только к местному населению, а мигрантам предлагают привычную 5-дневную рабочую неделю.

Однако если украинцы будут официально работать в компаниях, которые будут участвовать в пилотном проекте, они тоже смогут воспользоваться сокращенным рабочим временем. Пока нет конкретных указаний, что эта возможность будет закрыта только полякам. В то же время работающие в Польше неофициально вряд ли получат такие льготы, ведь для них не действуют государственные гарантии.