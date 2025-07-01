Польша возвращает пограничный контроль с Германией и Литвой - что известно

Граница, Польша / © Национальная полиция Украины

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о введении временных контролей на границах с Германией и Литвой. Решение было принято во вторник и вступит в силу с понедельника, 7 июля.

Об этом пишет издание Polsat News

Во время совещания с участием главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и представителей Пограничной службы Туск отметил необходимость усиления контроля на границах. Ответственный за подготовку соответствующего предложения — министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

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Премьер также отметил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с немецкой стороной и новым канцлером Германии. В то же время он резко раскритиковал политиков оппозиции и Кароля Навроцкого за «позорное» поведение, которое, по словам Туска, вредит работе государственных служб, в частности Пограничной службы.

Местности, граничащие с Литвой и Германией, будут поставлены под особый надзор.

Напомним, что ранее министр обороны заявлял об «исчезновении» западной границы и обвинял Германию в систематической передаче в Польшу мигрантов, на что польские службы не реагируют.

Политики разных фракций высказывали разные мнения относительно ситуации на границе, но общая позиция правительства — усилить контроль и обеспечить безопасность.

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Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает возможность полного закрытия границы с Германией, если Берлин будет продолжать возвращать в Польшу мигрантов.