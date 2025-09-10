Польша впервые сбивала российские дроны: все, что известно об атаке

© tsn.ua

В ночь на 10 сентября российские «Шахеды» нарушили воздушное пространство Польши. Дроны сбивали польские военные.

Все, что известно об атаке БПЛА на Польшу, читайте в материале ТСН.ua.

В Польше закрыли аэропорты и подняли военную авиацию

Стало известно, что в Польше в ночь на 10 сентября закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы. Причина — «незапланированная военная активность».

Над Польшей были подняты истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

В оперативном командовании вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все необходимые процедуры.

Мониторинговые каналы сообщали, что из-за Волынской и Львовской областей на территорию Польши залетело несколько беспилотников.

Российские БпЛА сбили в Польше

Беспилотники РФ, которые ночью 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину залетели в Польшу, избивали польские военные.

«Я получил сообщение от оперативного командира видов Вооруженных сил о сбоях дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу», — написал премьер-министр Дональд Туск.

Он акцентировал, что операция, «связанная с многократным нарушением воздушного пространства Польши», была достаточно продолжительной.

Туск подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны государства. У него есть прямой отчёт от оперативного командира. Премьер также проинформировал генсека НАТО Марка Рютте о сбитых дронах.

В США отреагировали

В США высказались о том, что на атаку БПЛА по Польше Белый дом должен ответить санкциями. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон подчеркнул, что инцидент произошел менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп принял польского коллегу Кароля Навроцкого в Белом доме.

«Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их скорую реакцию на непрерывную беспричинную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций», — подчеркнул конгрессмен.

Уилсон призвал президента Трампа ответить санкциями, «обанкротившими российскую военную машину», и предоставить Украине оружие для ударов по РФ.

«Путин больше не удовлетворяется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решительность на территории НАТО. Путин заявил, что „Россия не знает границ“. Свободные и преуспевающие нации научат Россию, что такое границы», — добавил он.

Объявлен вызов резервистов

В десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов ТРО по вторжению в воздушное пространство страны российских беспилотников.

«В связи с нарушением воздушного пространства Польши и развертыванием наземных поисково-спасательных бригад, для военнослужащих Территориальных сил обороны ввели сокращенное время лагеря», — подчеркнули в сообщении сил ТрО Польши.

Да, резервистам обозначили четкие сроки появления для выполнения задания:

в Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском — 6 часов;

в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах — 12 час.

Жителей призвали сохранять спокойствие и учитывать только сообщения военных и государственных служб. Предупредили и о важности избегания контакта с фрагментами и информирования о них полиции.

Навроцкий сделал заявление

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что безопасность страны является самым высоким приоритетом и требует тесного сотрудничества.

«С момента нарушения воздушного пространства Республики Польша я нахожусь в постоянном контакте с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и важнейшими командующими Вооруженных сил Республики Польша. Я участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил», — подчеркнул польский лидер.

Навроцкий анонсировал совещание в Совете национальной безопасности, в котором примет участие премьер Дональд Туск.

Также пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что правительство созывает экстренное заседание. Сейчас премьер проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину дроны РФ свидетельствуют о росте чувства безнаказанности Путина. Все потому, что диктатор не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.

Сибига отметил, что Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность — и чем дольше российский диктатор не получает ответную силу, тем агрессивнее становится.

«Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше — и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу», — предостерег Сибига.

Министр уверяет, что пора принять решение, которое позволит использовать возможности ПВО соседних стран для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО. Такой шаг необходимо предпринять ради коллективной безопасности.

Это также призыв к партнерам срочно усилить украинскую ПВО и лучше защититься от российских дронов и ракет, количество которых растет.

Что касается санкций, Сибига подчеркнул, что они должны быть усилены без промедления.

«Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить — и остановить ее можно только силой, а не слабостью», — резюмировал председатель.

Атаку прокомментировали в ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия намеренно атаковала дронами Польшу. Цель агрессорки — масштабировать войну на территории Европы.

Подоляк считает, что атака на Польшу это вполне сознательная стратегия агрессорки.

«Чтобы протестировать „систему возможных ответов Запада“ и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, испугать их и вывести из алгоритмов поддержки. Чтобы расширить и масштабировать войну на территории Европы. Чтобы приучить к мнению о возможности и обязательности войны…» — говорится в заявлении советника главы ОП.

Он подчеркнул, что Россия добровольно никогда не выйдет из войны. Подоляк назвал иллюзией мнение о том, что Москву можно умиротворить, пойдя на компромиссы в ее пользу.

«Жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора (РФ), пойдя на компромиссы в его пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро…» — предостерег советник руководителя президентского офиса.

Польша завершила операцию

В оперативном командовании отчиталось, что польские и союзные воздушные операции, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжается поиск и определение местоположения возможных мест падения обломков БПЛА.

«Для безопасности граждан мы призываем всех не приближаться, не касаться и не перемещать какие-либо обнаруженные предметы или обломки. Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы. Они должны быть тщательно проверены соответствующими органами», — обратились к гражданам в командовании.

В случае обнаружения подобных предметов полякам следует сразу звонить по телефону 112 или обращаться в ближайший отдел полиции.

Зеленский: «Санкционная пауза длится слишком долго»

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Москва всегда испытывает пределы возможного. И если РФ не встречает сильнейшей реакции, она остается на новом уровне эскалации. Сегодняшний инцидент — российско-иранские «шахеды» действовали в воздушном пространстве Польши и НАТО — очередное доказательство.

«Не один „Шахед“, что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, нацеленных в направлении Польши», — акцентировал он.

Зеленский отмечает, что это очень опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия и понять, что войну нельзя расширять — ее придется заканчивать.

«Слишком долго уже идет санкционная пауза. Откладывание ограничений по России и ее сообщникам означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только общий ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов», — заключил украинский лидер.

Напомним, в ночь на 10 сентября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины.

Известно, что оккупанты применили 458 средств воздушного нападения. В частности, это беспилотники разных типов, ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

Так, Силами ПВО было уничтожено 413 целей. Впрочем, попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях. Более 8 вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.