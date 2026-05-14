Польша впервые в истории официально признала однополый брак: Туск извинился перед ЛГБТ+

Польша начала признавать однополые браки, заключенные за границей / © Unsplash

Реклама

В Варшаве впервые в истории Польши официально зарегистрировали однополый брак. Речь идет о союзе двух граждан Польши, который ранее был заключен в Германии.

Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, передает dw.

По его словам, городские власти выдали первое свидетельство о признании однополого брака после решений европейских и польских судов.

Реклама

Решение было принято после вердикта суда ЕС

Основанием для регистрации стало решение Суда Европейского Союза, принятое в конце 2025 года. Суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС, даже несмотря на то, что польское законодательство до сих пор не разрешает такие союзы внутри страны.

В марте 2026 года Верховный административный суд Польши подтвердил эту позицию и постановил официально признать брак двух поляков, заключенный в Германии.

В Варшаве обещают продолжить практику

Мэр Варшавы заявил, что городские власти и дальше будут признавать однополые браки польских граждан, если они были заключены в других государствах Евросоюза.

При этом в каждом частном случае, по словам должностного лица, отдельное судебное решение больше не понадобится.

Реклама

Однополые браки в Польше до сих пор не легализованы

Несмотря на этот прецедент, однополые браки и гражданские партнерства в Польше остаются вне закона. Представители ЛГБТ+ сообщества годами добиваются равных прав и признания своих союзов.

Нынешнее решение касается только признания браков, заключенных за пределами страны, а не их легализации внутри Польши.

Туск извинился перед ЛГБТ+ сообществом

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к ЛГБТ+ сообществу и извинился за годы дискриминации и отчуждения.

Он подчеркнул, что представители ЛГБТ+ «заслуживают такого же уважения, достоинства и любви, как и любой другой», а также пообещал искать механизмы для выполнения судебных решений по правам однополых пар.

Реклама

Продвижение соответствующих изменений в Польше пока блокирует сопротивление консервативных политиков и президента страны.

Новости партнеров