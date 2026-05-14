- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 2 мин
Польша впервые в истории официально признала однополый брак: Туск извинился перед ЛГБТ+
Польша впервые зарегистрировала однополых супругов. В Варшаве выдали официальное свидетельство о браке двух мужчин.
В Варшаве впервые в истории Польши официально зарегистрировали однополый брак. Речь идет о союзе двух граждан Польши, который ранее был заключен в Германии.
Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, передает dw.
По его словам, городские власти выдали первое свидетельство о признании однополого брака после решений европейских и польских судов.
Решение было принято после вердикта суда ЕС
Основанием для регистрации стало решение Суда Европейского Союза, принятое в конце 2025 года. Суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС, даже несмотря на то, что польское законодательство до сих пор не разрешает такие союзы внутри страны.
В марте 2026 года Верховный административный суд Польши подтвердил эту позицию и постановил официально признать брак двух поляков, заключенный в Германии.
В Варшаве обещают продолжить практику
Мэр Варшавы заявил, что городские власти и дальше будут признавать однополые браки польских граждан, если они были заключены в других государствах Евросоюза.
При этом в каждом частном случае, по словам должностного лица, отдельное судебное решение больше не понадобится.
Однополые браки в Польше до сих пор не легализованы
Несмотря на этот прецедент, однополые браки и гражданские партнерства в Польше остаются вне закона. Представители ЛГБТ+ сообщества годами добиваются равных прав и признания своих союзов.
Нынешнее решение касается только признания браков, заключенных за пределами страны, а не их легализации внутри Польши.
Туск извинился перед ЛГБТ+ сообществом
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к ЛГБТ+ сообществу и извинился за годы дискриминации и отчуждения.
Он подчеркнул, что представители ЛГБТ+ «заслуживают такого же уважения, достоинства и любви, как и любой другой», а также пообещал искать механизмы для выполнения судебных решений по правам однополых пар.
Продвижение соответствующих изменений в Польше пока блокирует сопротивление консервативных политиков и президента страны.