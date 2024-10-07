Польша временно ограничила въезд автомобильного транспорта в трех пунктах пропуска

В настоящее время приостановлено оформление грузовиков.
На границе с Польшей приостановила работу база данных в пунктах пропуска "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Хребенное" и "Краковец — Корчёва".
Об этом сообщили во Львовской таможне.
Оформление легковых автомобилей и автобусов для въезда в Украину производится в обычном режиме, однако оформление грузовиков приостановлено. Все виды транспорта, которые выезжают из Украины, пока не оформляются.
Напомним, утром армия РФ запустила ракеты по Украине, в результате чего в Киеве раздались взрывы.
Читайте также:
- Подозревают в "контрабанде" людей: в Польше задержаны двое украинцев
- В Польше снова пригрозили блокировать Украине вступление в ЕС из-за вопроса Волынской трагедии
- "Восточная Малопольша": в Польше использовали унизительное название для украинской Галиции