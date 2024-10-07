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Польша временно ограничила въезд автомобильного транспорта в трех пунктах пропуска

Польша временно ограничила въезд автомобильного транспорта в трех пунктах пропуска

Граница с Польшей/lowcoster.in.ua

В настоящее время приостановлено оформление грузовиков.

На границе с Польшей приостановила работу база данных в пунктах пропуска "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Хребенное" и "Краковец — Корчёва".

Об этом сообщили во Львовской таможне.

Оформление легковых автомобилей и автобусов для въезда в Украину производится в обычном режиме, однако оформление грузовиков приостановлено. Все виды транспорта, которые выезжают из Украины, пока не оформляются.

Напомним, утром армия РФ запустила ракеты по Украине, в результате чего в Киеве раздались взрывы.

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