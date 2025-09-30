Польша вводит более жесткие правила получения гражданства

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сейма проект поправок в Закон о польском гражданстве, предусматривающий существенное усиление критериев его приобретения. Ключевое изменение – увеличение минимального срока непрерывного проживания в стране для иностранцев с трех до десяти лет.

Об этом сообщает PAP.

Это требование касается проживания на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное проживание.

Реклама

В обосновании законопроекта отмечается, что его цель - "создание условий, способствующих более полной интеграции иностранцев" перед предоставлением им гражданства.

По мнению авторов, существующий трехлетний срок недостаточен для установления "крепкой, реальной связи" между иностранцем и государственным сообществом.

"Гражданство — это, прежде всего, принадлежность к политической, исторической, культурной и аксиологической общности, которая предполагает не только перечень прав, но и обязанность заботиться и нести ответственность за всеобщее благо", — говорится в документе.

Канцелярия Президента считает, что трех лет может быть недостаточно для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социальным и правовым реалиям.

Реклама

Авторы проекта отмечают, что текущий трехлетний срок является "одним из кратчайших в Европейском Союзе".

Увеличение срока до 10 лет, как отмечено в обосновании, соответствует стандартам других стран ЕС:

Италия, Австрия и Испания требуют 10 лет.

Венгрия требует 8 лет.

Германия требует 5 лет (с возможностью сокращения до 3 лет).

"Увеличение срока непрерывного проживания в Польше до 10 лет соответствует этим стандартам, способствуя лучшей ассимиляции", - отмечается в документе. Внедрение изменений необходимо для обеспечения социальной и экономической стабильности в условиях стремительно растущей миграции.

Ожидается, что вступление в силу положений (через 30 дней после обнародования) приведет к сокращению доходов госбюджета от уплаты за признание гражданином Польши на сумму от 1 до 3 миллионов злотых ежегодно, но это должно частично компенсироваться экономией на социальных выплатах.

Реклама

Также напомним, что глава Польши Кароль Навроцкий внес в Сейма законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма".