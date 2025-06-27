Польша вводит новые правила начисления стажа: что изменится для миллионов украинцев

В Польше изменяют трудовое законодательство, которое позволит увеличить официальный трудовой стаж

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Польское правительство приняло проект, обещающий существенно расширить понятие «стажа работы», включив в него периоды ведения собственного бизнеса и труда по договорам гражданско-правового характера. Эта инициатива, которая вступит в силу с 2026 года, станет настоящим облегчением для миллионов лиц в Польше, ранее ощущавших себя обделенными системой.

Об этом пишет In Poland.

До недавнего времени польское законодательство признавало стажем лишь официальное трудоустройство по трудовому договору. Это означало, что годы, проведенные в предпринимательстве или по популярным «umowy zlecenia» (договоры поручения), просто не засчитывались в общий трудовой стаж. Как следствие, человек, работавший по такому договору несколько лет, мог иметь официально меньший стаж, чем тот, кто имел только год официального трудоустройства.

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Новый проект Министерства семьи, труда и социальной политики изменяет эту несправедливость. С 1 января 2026 года в трудовой стаж будут засчитываться периоды ведения несельскохозяйственной предпринимательской деятельности физическим лицом, а также периоды сотрудничества с предпринимателями на основании договоров о предоставлении услуг.

Подтверждать такие периоды занятости нужно будет справками, выданными Управлением общественного страхования (ZUS). Если же речь идет о работе, не подлежащей отчетности в ZUS или об оплачиваемой деятельности за границей (которая не была официальным трудоустройством), то работникам придется подтверждать ее самостоятельно.

Министерство труда отмечает, что для внедрения новых норм понадобится длительный период адаптации (vacatio legis), чтобы работодатели имели возможность должным образом подготовиться к нововведениям.

Напомним, Польша внедряет 4-дневную рабочую неделю. Основная цель нововведения — дать работникам возможность работать меньше часов, но сохранить их зарплату на прежнем уровне.

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