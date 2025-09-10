Польша вводит ограничение медицинских услуг для украинцев: что изменится

Польша ограничивает доступ украинских беженцев к едичным услугам / © Associated Press

Реклама

Правительство Польши готовит поправки к специальному закону, которые могут существенно ограничить список бесплатных медицинских услуг для украинских беженцев . Эти изменения направлены на борьбу со злоупотреблениями, по словам польских медиков, стали довольно распространенным явлением.

Об этом пишет inPoland со ссылкой на интервью представителя Высшей врачебной палаты Польши Якуба Косиковского.

Несмотря на то, что специальный закон обеспечивает украинцам право на бесплатную медицинскую помощь на тех же условиях, что и гражданам Польши (при наличии специального идентификационного номера PESEL UKR), количество случаев злоупотреблений вынуждает власть пересмотреть эту систему.

Реклама

По словам Косиковского, почти каждый польский медик сталкивался с ситуацией, когда граждане Украины приезжают в Польшу исключительно для получения медицинских услуг. Предлагаемые поправки к закону имеют целью противодействовать таким злоупотреблениям.

«Поправка направлена на противодействие риску злоупотребления правом на здравоохранение на территории Республики Польша гражданами Украины, которые иногда приезжают в нашу страну преимущественно или исключительно с намерением воспользоваться определенными услугами здравоохранения», — пояснил Косиковский.

По его словам, украинцы часто пользуются программой бесплатных лекарств, делают плановые ортопедические процедуры или получают стоматологические услуги.

Он добавил, что одной из главных причин введения изменений и ограничения доступа украинцев в медицинские услуги является недостаточное финансирование системы здравоохранения. Поэтому логично, что власть ищет способы сбережения.

Реклама

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Польша стала одной из стран, приютивших наибольшее количество украинских беженцев. Расходы на медицинские услуги для украинцев за три года войны составили значительные суммы, около половины из которых потратили на медицинское обслуживание в больницах:

более 514 миллионов злотых в 2022 году;

почти 850 миллионов в 2023 году;

более 747 миллионов человек в 2024 году.

Учитывая такие цифры, правительство считает необходимым оптимизировать расходы. Предложенные ограничения станут частью более широких изменений, направленных на обеспечение стабильности польской системы здравоохранения. Принятие поправок позволит сфокусировать помощь на тех, кто в ней действительно нуждается из-за обстоятельств, связанных с войной.

Напомним, в Польше пытаются ускорить принятие нового закона о помощи украинцам во избежание «колоссального хаоса» . Но после введения изменений около 10% беженцев могут лишиться соцвыплат.