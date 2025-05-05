Польша выдвигает территориальные претензии к Чехии: речь идет о 368 гектарах

Польско-чешская граница. / © Shutterstock

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Польша и Чехия вновь возвращаются к переговорам по многолетнему пограничному спору, который касается 368 гектаров спорной земли, переданных Чехословакии в 1950-х годах. Переговоры продолжаются уже десятилетиями, однако окончательного решения пока нет.

Об этом пишет издание RMF24.

Что известно о ситуации сегодня

Как сообщает Fakt, в ближайшее время планируется возобновление двусторонних консультаций на уровне экспертов, обновляющих позиции сторон. В чешском МИДе не раскрывают деталей.

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"Пока мы не будем предоставлять подробностей", - заявил представитель министерства Даниэл Дрейк.

Польское правительство выражает решимость решить эту проблему путем заключения нового двустороннего соглашения, однако переговоры могут осложнить избирательная кампания и возможная смена власти в Чехии.

История спора: как появился "территориальный долг"

Проблема берет начало в 1958 году, когда Польша и Чехословакия заключили договор о границе. По этому документу линия границы сократилась на 80 км, а в 85 местах произошли территориальные коррекции.

Впервые к вопросу вернулись в 1992 году, когда главы МИД Польши и Чехии договорились о создании совместной комиссии. Позже в 2005 году Чехия предложила денежную компенсацию, которую Польша отклонила. В 2015 году Прага утвердила список земель для возможной передачи, но отказалась реализовывать это решение.

Последняя попытка возобновить диалог состоялась в 2022 году при участии польского правительства партии "Право и справедливость". В 2023 году тема вновь поднималась во время встречи премьеров Дональда Туска и Петра Фиалы, однако без конкретных договоренностей.

Напомним, ранее румынская политика Шошоаке обратилась к Путину с территориальными претензиями к Украине.