Польша выдвинула обвинения украинцам за диверсии на железной дороге: что им грозит

Флаг Польши

Двух граждан Украины обвиняют в совершении диверсий на польской железной дороге в пользу российской разведки. Обвинения касаются взрывов и повреждения пути на двух участках, что могло повлечь опасность для поездов и пассажиров.

Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры РП Петр Новак, передает Укринформ.

В Польше двое украинцев — 39-летний Александр К. и 41-летний Евгений И. — получили обвинения в проведении диверсий на железной дороге, вероятно в интересах российской разведки.

Следствие установило, что обвиняемые совершили акты диверсий 15-16 ноября 2025 года, взорвав железнодорожные пути и повредив инфраструктуру на двух участках. Первый инцидент произошел в районе населенного пункта Мика, где взрывное устройство было приведено в действие в 20:58 во время прохождения грузового поезда. Второй случай зафиксирован на участке Варшава-Дорогуск вблизи Голомба, где диверсанты повредили электропитание и металлические элементы пути.

По словам прокурора, эти действия имели целью не только разрушение инфраструктуры, но и запугивание населения, ослабление общественного порядка и создание ощущения угрозы.

Следствие опирается на широкий спектр доказательств, в частности следы на местах событий и записи видеонаблюдения. Кроме этого, польские спецслужбы задержали еще нескольких человек, вероятно связанных с диверсиями, однако официальных обвинений им пока не предъявлено. Национальность этих людей не разглашается в интересах следствия.

