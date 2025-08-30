ТСН в социальных сетях

Мир
2103
1 мин

Польша выгнала из страны сразу 15 украинцев: стало известно, что они натворили

Выдворенные граждане Украины «ставили угрозу общественной безопасности и порядку в Польше».

Анастасия Павленко
Польша депортировала украинских дебоширов

Польша депортировала украинских дебоширов / © pixabay.com

Польша выдворила 15 граждан Украины. Пограничники говорят, что они были неоднократно осуждены за кражи, грабежи и вождение в нетрезвом виде.

Об этом пишет RMF24.

Кроме того, что их выслали из страны, им также запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

«Польша является дружественной страной, открытой для иностранцев. Однако не было и не будет терпимости к нарушениям закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации будет решительно реагировать на случаи нарушения нашего правопорядка», — заявила представитель МИД Польши Каролина Галецкая.

Напомним, польские власти приняли решение о депортации 63 человек после беспорядков, произошедших во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. На концерте возник спор после того, как в фан-зоне был поднят красно-черный флаг Украинской повстанческой армии.

