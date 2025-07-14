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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2437
Время на прочтение
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Польша вызовет 235 тысяч граждан на ВЛК: к чему готовятся

В Польше вызовут сотни тысяч человек в военные комиссии. Повестки получат не только мужчины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Польша готовит масштабную военную квалификацию

Польша готовит масштабную военную квалификацию / © Associated Press

С 2026 года Министерство обороны Польши приступит к масштабной кампании военной квалификации, во время которой 235 тысяч граждан получат повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. Впервые среди адресатов — не только мужчины призывного возраста, но и женщины и лица старше 50 лет.

Об этом пишет издание Wyborcza.

«Цель кампании — определение физической и психической пригодности граждан к военной службе. После прохождения медицинского осмотра и собеседования с военными представителями, данные будут внесены в военный реестр», — уточняют журналисты.

Все призывники получат звание рядового, однако военные билеты будут предоставляться только добровольцам, которые решат вступить в армию. Остальные попадут в пассивный резерв.

В частности, повестки получат:

  • мужчины в возрасте 19 лет

  • мужчины 20–24 лет, которые не проходили военно-врачебную комиссию

  • лица с временным ограничением годности (категории B6–B24), срок действия которого истекает к концу 2026 года

Также повестки получат женщины, имеющие или получающие образование в областях, важных для обороноспособности, в частности:

  • медицина и ветеринария

  • мореходство, авиация

  • психология, реабилитация, радиология

  • лабораторная диагностика, ИТ телеинформатика

  • штурманы, переводчики

По данным Defence24, по состоянию на июнь 2025 года численность польских вооруженных сил составляет примерно 154 тысяч кадровых военных и 19,6 тысяч срочников. Отдельно действует территориальная оборона — около 37 тысяч солдат.

В случае угрозы Польша предполагает значительное увеличение военного контингента за счет гражданского населения.

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Дата публикации
Количество просмотров
2437
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