Польша вызовет 235 тысяч граждан на ВЛК: к чему готовятся

Польша готовит масштабную военную квалификацию / © Associated Press

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С 2026 года Министерство обороны Польши приступит к масштабной кампании военной квалификации, во время которой 235 тысяч граждан получат повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. Впервые среди адресатов — не только мужчины призывного возраста, но и женщины и лица старше 50 лет.

Об этом пишет издание Wyborcza.

«Цель кампании — определение физической и психической пригодности граждан к военной службе. После прохождения медицинского осмотра и собеседования с военными представителями, данные будут внесены в военный реестр», — уточняют журналисты.

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Все призывники получат звание рядового, однако военные билеты будут предоставляться только добровольцам, которые решат вступить в армию. Остальные попадут в пассивный резерв.

В частности, повестки получат:

мужчины в возрасте 19 лет

мужчины 20–24 лет, которые не проходили военно-врачебную комиссию

лица с временным ограничением годности (категории B6–B24), срок действия которого истекает к концу 2026 года

Также повестки получат женщины, имеющие или получающие образование в областях, важных для обороноспособности, в частности:

медицина и ветеринария

мореходство, авиация

психология, реабилитация, радиология

лабораторная диагностика, ИТ телеинформатика

штурманы, переводчики

По данным Defence24, по состоянию на июнь 2025 года численность польских вооруженных сил составляет примерно 154 тысяч кадровых военных и 19,6 тысяч срочников. Отдельно действует территориальная оборона — около 37 тысяч солдат.

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В случае угрозы Польша предполагает значительное увеличение военного контингента за счет гражданского населения.