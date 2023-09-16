Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польша за странами Балтии перестанет пускать автомобили на российских номерах

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
128
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польша за странами Балтии перестанет пускать автомобили на российских номерах

Польша перестанет пускать автомобили на русских номерах / Фото: соцмережі

Польша за странами Балтии перестанет пускать автомобили с российскими номерами.

Власти Польши от 17 сентября запретят въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

Об этом сообщает BBC.

На этой неделе о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами объявили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, имеющие общую границу с РФ.

Единственной европейской страной, в которую пока можно въехать на автомобиле с российскими номерами, остается Норвегия, которая не входит в Евросоюз, но входит в Шенгенскую зону (пограничный переход находится в Мурманской области).

Страны ЕС запретили автомобилям с российскими номерами въезд на свою территорию

Европейский Союз (ЕС) запретил жителям России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни и туалетную бумагу.

Первыми о выполнении санкций сообщили Латвия и Литва. Они закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами. В частности, Литва сообщила, что авто на российских номерах либо будут отправлять обратно в РФ, либо будут конфискованы.

Днем 13 сентября стало известно, что Эстония, также поддержавшая запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией, на границе вернула первый автомобиль с российскими номерами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
128
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация