Польша за странами Балтии перестанет пускать автомобили на российских номерах

Власти Польши от 17 сентября запретят въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

Об этом сообщает BBC.

На этой неделе о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами объявили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, имеющие общую границу с РФ.

Единственной европейской страной, в которую пока можно въехать на автомобиле с российскими номерами, остается Норвегия, которая не входит в Евросоюз, но входит в Шенгенскую зону (пограничный переход находится в Мурманской области).

Страны ЕС запретили автомобилям с российскими номерами въезд на свою территорию

Европейский Союз (ЕС) запретил жителям России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни и туалетную бумагу.

Первыми о выполнении санкций сообщили Латвия и Литва. Они закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами. В частности, Литва сообщила, что авто на российских номерах либо будут отправлять обратно в РФ, либо будут конфискованы.

Днем 13 сентября стало известно, что Эстония, также поддержавшая запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией, на границе вернула первый автомобиль с российскими номерами.

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