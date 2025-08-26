Польша заблокировала помощь украинцам: посольство ведет срочные переговоры

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Реклама

Украинское посольство в Польше активно ведет переговоры с польским правительством по закону, регулирующему статус украинских беженцев.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии для «Суспільного».

Заявление прозвучало после того, как стало известно, что президент Польши Навроцкий ветировал закон, продолжавший финансовую помощь украинцам. По словам Василия Боднара, цель переговоров — обеспечить надлежащую защиту прав граждан Украины в Польше.

Реклама

«Мы будем информировать украинское общество о том, как продолжаются переговоры, как идет процесс изменений законодательства, чтобы не было чрезмерной манипуляции. Чтобы те эмоции, которые есть в медийном пространстве, были обоснованы. Мы подробно расскажем, что происходит, какие изменения достигнут результата, а какие нет», — подчеркнул Василий Боднар.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским беженцам. Это решение не только заблокировало продолжение временной защиты для украинцев, но и повлекло за собой ряд противоречивых инициатив, среди которых отказ в финансировании системы Starlink для Украины.

Лидер польской ультраправой партии «Конфедерация» Славомира Менцена заявил, если Украине нужен Starlink, то она должна самостоятельно его финансировать. Глава МИД Радослав Сикорский резко отреагировал на это.

А польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике президента Кароля Навроцкого за то, что тот наложил вето на законопроект о помощи украинцам. Гавковский отметил, что такому решению «радуются в РФ» и что оно является «поддержкой российского империализма». В ответ на это спикер президента Польши Рафал Лешкевич назвал заявление вице-премьера «истерикой, не подходящей серьезному чиновнику», и посоветовал ему «проглотить холодную воду».

Реклама

Также сообщалось, что Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС. Перспектива членства Украины в ЕС будет зависеть от официального признания событий на Волыни 1943-44 годов и геноцида поляков.