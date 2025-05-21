Польша зафиксировала подозрительную активность российского судна у энергокабеля в Балтийском море - Туск

Военный корабль. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о провокационной активности российского судна вблизи критической инфраструктуры в Балтийском море.

Об этом Туск написал в соцсети X, отметив, что судно находится под международными санкциями.

По его словам, 21 мая судно так называемого "теневого флота" РФ осуществляло подозрительные маневры вблизи энергетического кабеля, соединяющего Польшу со Швецией.

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Премьер подчеркнул, что на инцидент оперативно отреагировали польские военные. После их вмешательства российское судно покинуло район и направилось в один из портов РФ.

Ранее сообщалось, что Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море и проводит демонстрации силы вблизи Латвии.

Также напомним, что после того как истребитель РФ нарушил воздушное пространство Эстонии, чтобы помешать Военно-морским силам Эстонии задержать в Балтийском море недалеко от Таллинна танкер без флага, становится очевидным, что Россия намерена защищать свой "теневой флот", который помогает ей обходить западные санкции.