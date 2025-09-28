ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Польша закрыла небо над Люблином и Жешувом из-за угрозы из России - детали

Польша закрыла воздушное пространство из-за российских ударов по Украине.

Автор публикации
Наталия Магдык
Польша закрыла небо над Люблином и Жешувом из-за угрозы из России - детали

© Associated Press

В связи с массированной атакой России на Украину в ночь на 28 сентября Польша ограничила воздушное движение возле Люблина и Жешува.

Об этом пишет Reuters.

«В связи с действиями дальнобойной авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, польские и союзные самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении военных на X. Действия описаны как превентивные, направленные на охрану воздушного пространства и защиту граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атаковала города Украины дронами, и ракетами, в результате чего Киев, Запорожье, Одесская и Хмельницкая области оказались ночью под массированным вражеским ударом.

Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

