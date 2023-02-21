Польша закрыла последний пункт пропуска для белорусских грузовиков: что известно

Приостановка движения будет действовать до тех пор, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков.

С 21 февраля Польша закрыла последний пункт пропуска "Кукурики-Козловичи" для белорусских грузовиков. Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки на пограничном переходе в Тересполе.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши.

"В связи с ограничениями, наложенными белорусскими властями на польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных переходах, министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение для белорусских грузовых транспортных средств на пограничном переходе Кукурики-Козлови", - говорится в сообщении МВД Польши.

Приостановка движения будет действовать до тех пор, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков, подчеркнули в ведомстве. В то же время белорусские перевозчики могут ехать в Беларусь через Литву и Латвию.

Почему Беларусь ограничила въезд для польских перевозчиков

Напомним, 10 февраля Польша закрыла пограничный переход в Бобровниках в целях государственной безопасности. Это был последний работающий переход в Гродненской области.

В ответ в МИД Беларуси объявили об ограничениях для польских перевозчиков. В результате этих ограничений они могут въезжать в Беларусь и выезжать через любые пограничные переходы для грузовых автомобилей, но только "на польско-белорусском участке границы". Они не могут использовать пограничные переходы Беларуси с Литвой и Латвией.

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