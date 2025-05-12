Консульство РФ в Кракове планируют закрыть / © pixabay.com

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Польские власти решили закрыть генконсульство России в Кракове из-за доведения причастности российских спецслужб к диверсии с поджогом ТЦ «Маривильская 44» в Варшаве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

«Имея доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили позорный диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове», — написал он.

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Напомним, 12 мая 2024 года на территории торгового комплекса «Маривильская 44» в Варшаве произошел масштабный пожар, огонь охватил почти всю территорию заведения. В результате пожара весь торговый комплекс сгорел, пострадавших нет. Впоследствии спецслужбы Польши задержали троих человек за попытки саботажа и диверсий в пользу России.

Ранее стало известно, что Радослав Сикорский решил отозвать согласие на работу генконсульства России в Познани тем, что РФ ведет агрессивную войну против Украины и гибридную войну против Запада, в частности, Польши.

Сикорский сообщил, что в качестве министра иностранных дел он располагает информацией о том, что Россия стоит за попытками саботажа в Польше и союзных странах.