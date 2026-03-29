Польша продлила временный контроль на границах с Германией и Литвой / © из соцсетей

Реклама

Польша продлила временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 1 октября 2026 в ответ на продолжающуюся гибридную агрессию режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко, использующих нелегальную миграцию для дестабилизации ЕС.

Об этом сообщает Польское радио.

Вместо свободного передвижения в Шенгенской зоне теперь путешественников ждут строгие проверки. К патрулированию привлечены пограничники, полиция и Силы территориальной обороны (WOT).

Реклама

Проверки будут охватывать 50 точек на границе с Германией и 13 с Литвой, включая парк Мужаковский, чтобы воспрепятствовать проникновению диверсионных групп.

Польское МВД отмечает, что миграционный кризис на границе — спланированная операция спецслужб РФ и Беларуси, а контроль необходим для перерезания каналов незаконного трафика людей и предотвращения угроз НАТО и ЕС.

С 5 апреля любое транспортное средство на въезде или выезде из Польши может быть остановлено для тщательного осмотра.

Напомним, в кулуарах Брюсселя, Парижа и Берлина все чаще звучит вопрос: что если война действительно придет к нам? Польша сегодня — одна из немногих стран ЕС, реально понимающая все риски.