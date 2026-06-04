Польша закрывает небо вдоль границ с Беларусью и Украиной

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Вдоль границ с Беларусью и Украиной в восточной части Польши вводится ограничение воздушного движения. Причины такого решения не раскрываются.

Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Ограничения вводятся с 10 июня по 9 сентября 2026, однако не распространяются на полеты пассажирской авиации на высоте более трех километров. Таким образом, часть воздушного движения останется разрешенной в установленных условиях.

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Согласно представленным PANSA графикам, зона ограничений охватывает границу с Беларусью и Украиной на всей его протяженности.

Ранее сообщалось, что Россия в рамках гибридной войны против Запада может использовать новые методы для переправки мигрантов в Европу. По данным польских чиновников, нелегальные переходы через границу с Беларусью осуществлялись, в частности, через подземные туннели.

Миграционный кризис на восточной границе ЕС продолжается еще с 2021 года. Страны Евросоюза обвиняют Минск в сознательном использовании потоков мигрантов для дестабилизации региона и давления на Европу.

После начала полномасштабной войны против Украины Россия и Белоруссия, по оценкам западных аналитиков, активизировали разные инструменты гибридного влияния. Среди них — кибератаки, диверсии, поджоги, информационные кампании и попытки создать социальную напряженность в странах НАТО.

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